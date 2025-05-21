Basketbol Süper Ligi'nin 89. takımı Esenler Erokspor oldu

Türkiye Basketbol Ligi'nde play-offu şampiyon tamamlayarak Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Esenler Erokspor, lig tarihindeki 89. takım olacak.
Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon 24 Mayıs Cumartesi günkü Anadolu Efes-Beşiktaş Fibabanka 28. hafta erteleme maçıyla tamamlanacak. Play-in ve play-off mücadeleleriyle heyecanın devam edeceği ligden Darüşşafaka Lassa ve Semt77 Yalovaspor düştü. Gelecek sezon bu takımların yerine Trabzonspor ve Esenler Erokspor mücadele edecek.
Esenler Erokspor, lige İstanbul'dan katılan 25. ekip olarak kendine yer edindi.
Gelecek sezon için İstanbul'dan 7 takımın yanı sıra Bursa ve İzmir'den ikişer, Ankara, Denizli, Manisa, Mersin ve Trabzon'dan da birer takım basketbol mücadelesi verecek.
İstanbul'un yanı sıra Ankara 16, İzmir ise 9 ekiple lig tarihinde yer aldı.
Antalya 5, Balıkesir, Bursa ve Mersin 3, Adana, Gaziantep, Konya ve Muğla 2, Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, Edirne, Eskişehir, Giresun, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Yalova ve Zonguldak da birer takım Süper Lig'de mücadele etti.
Lige veda edenler
Basketbol Süper Ligi'nde son 2 sırayı alarak lige veda edenlerden Darüşşafaka Lassa, lige tutunamadı.
ULEB Avrupa Kupası finalinde 2018'de Rusya temsilcisi Lokomotiv Kuban'ı 2 maçta da yenerek kupaya uzanan İstanbul ekibi, daha sonra THY Avrupa Ligi'ne de katıldı.
Türk basketboluna birçok isim kazandıran Darüşşafaka, ligdeki 29. sezonunda 2. kez küme düştü. İlk olarak 1992-1993'ten 2009-2010'a kadar kesintisiz lige yer alan Darüşşafaka, 2014-2015'te döndüğü lige veda etti.
Semt77 Yalovaspor'dan ikinci veda
2021-22'de olduğu gibi bu sezon da sadece 1 sezon ligde kalabilen Semt77 Yalovaspor, bunu tekrarlayan 8. takım oldu.
Ligde daha önce Adana Demirspor, Antbirlik, Eskişehir Basket, Göztepe, Konyaspor, Samsunspor ve TOFAŞ lige yükseldikleri 2 sezon da ligden düştü.
Lig tarihinde çeşitli isimlerle mücadele eden TED Kolejliler ise yükseldiği 3 sezon lige tutunamadı.
Basketbol Süper Ligi'nde Altay, Anadoluhisarı, Bakırköyspor, Bandırma Kırmızı, Best Balıkesir, Bodrumspor, Büyük Salat, Eczacıbaşı, Fethiye Belediyespor, Hilalspor, İTÜ, Kuşadası, Meysuspor, Muhafızgücü, Mülkiye, NASAŞ, Silahlı Kuvvetler Gücü, Şekerspor, Taçspor, Tarsus İdmanyurdu Erkutspor, Yenişehir ve Ziraat Fakültesi de çıktıkları yıl lige veda etti.
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Basketbol Süper Ligi'nin 89. takımı Esenler Erokspor oldu
Esenler Erokspor, ligde mücadele eden 25'inci İstanbul ekibi olacak.
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