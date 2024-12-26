Başkan Çamlı'ya hakaretten yargılanan sanığa 1740 TL ceza

KAYSERİSPOR Başkanı Ali Çamlı'ya sosyal medya hesabından hakaret ettiği iddia edilen Gökhan Ş. (48), tutuksuz yargılandığı davada 1740 TL cezaya maruz bırakıldı. Olay, geçen yıl 21 Aralık'a Kayseri'de meydana geldi. Gökhan Ş., iddiaya göre, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'ya yönelik sosyal medya hesabından hakaret içerikli yorum yaptı. Şikayet sonrası Gökhan Ş. hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütülüp, iddianame düzenlendi. Gökhan Ş. hakkında, 'Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Gökhan Ş. katılmazken, şikayetçi Ali Çamlı'nın avukatı hazır bulundu. Mahkeme hakimi, ilk duruşmada, "Suçsuzum. Söz konusu paylaşımı hatırlamıyorum. Başkası yapmış olabilir" diyen Gökhan Ş.'yi, 'Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 87 adli gün karşılığı 1740 TL cezaya çarptırdı. Hakim, sanığın sabıkasız olması nedeniyle hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.



