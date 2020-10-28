Başakşehir, karşılaşma boyunca 17 şut çekti, 5 isabet buldu ama golü bulamadı.

NEYMAR İLK YARIDA SAKATLANDI

OKAN BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK

MAHMUT TEKDEMİR KADRODA YOK

MEHMET TOPAL 100. MAÇINDA

TRİBÜNLERDE TÜRK BAYRAKLARI

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





'ndeki temsilcimiz, oldukça iyi bir oyun ortaya koyduğu ve birçok gol pozisyonunu harcadığı maçta'ye 2-0 mağlup oldu.Fransız devi Paris Saint-Germain'e galibiyeti getiren goller, 64. ve 79. dakikalarda İtalyan forvet'den geldi.Bu sonucun ardından temsilcimiz Başakşehir, 2 maç sonunda puanla tanışamadı. İlk maçta evinde Manchester United'a mağlup olan PSG ise ilk galibiyetini ve 3 puanını aldı.Grubun 3. haftasında PSG, deplasmanda RB Leipzig ile karşılaşacakken, temsilcimiz Başakşehir ise evinde Manchester United'ı konuk edecek.PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, karşılaşmanın ilk yarısında sakatlandı.Brezilyalı oyuncu, karşılaşmanın 21. dakikasında bacağını tuttu ve kenara gelerek tedavisi yapıldı. Yıldız isme öncelikle kenarda bandaj uygulandı ve oyuna geri gönderildi.Yaklaşık 2 dakika kendini deneyen Neymar, devam edecemeyeceğini kenara işaret etti. PSG teknik heyeti, Brezilyalı oyuncuyu 4 dakika daha sahada tuttu ve Neymar, 27. dakikada kenara gelirken, Pablo Sarabia oyuna dahil oldu.Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, grupta oynadıkları ilk maçın ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı.Okan Buruk, Leipzig'e 2-0 yenildikleri maçta ilk 11'de sahaya sürdüğü ve o maçta aşil tendonu kopan Junior Caiçara'nın yerine ilk 11'de Berkay Özcan'a şans verdi.Caiçara'nın yokluğunda Rafael'i sağ beke çeken Buruk, Berkay Özcan'ı ise Rafael'den boşalan orta sahada görevlendirdi.Turuncu-lacivertli ekip, Şampiyonlar Ligi gruplarında sahasında tarihindeki ilk maça çıktı.Turuncu-lacivertli ekipte, hafta sonunda ligde oynanan Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında sakatlanan Mahmut Tekdemir maç kadrosunda yer almadı.Tedavileri süren Nacer Chadli, Junior Caiçara, Okechukwu Azubuike ve Uğur Uçar da kadroda yer almayan diğer isimler oldu.Medipol Başakşehir'in deneyimli futbolcusu Mehmet Topal, Avrupa kupalarındaki 100. maçına Paris Saint-Germain karşısında çıktı.Galatasaray, Valencia, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir ile Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 99 maça çıkan Mehmet Topal, 100. maçında Fransız ekibine karşı sahada yer aldı.Medipol Başakşehir'in, Paris Saint-Germain ile oynadığı mücadele için Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın tribünlerinde dev Türk bayrakları yer aldı.Kale arkası tribünlere serilen bayraklar, locaların üzerindeki tribünlerde ise asıldı.8. dakikada Mbappe kendi yarı sahasından aldığı topla sol kanattan süratle ilerledi. Ceza sahasına giren Mbappe'nin, sol çaprazdan çektiği sert şutta, kaleci Mert topu kontrol etmeyi başardı.16. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Hızlı gelişen atakta Crivelli, hemen yanındaki Visca'ya pasını bıraktı. Visca, topu düzeltip rakip ceza sahası önünden şutunu çekti, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.17. dakikada konuk ekip etkili geldi. Sol kanattan Medipol Başakşehir ceza sahasına yapılan ortada, Epureanu topu kafa ile uzaklaştırmak istedi. Ceza yayı önünde topu kontrol eden Di Maria'nın ayak içiyle yaptığı vuruşta, top az farkla yandan dışarıya gitti.26. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında sağ kanatta topla buluşan Visca, Rafael'e pasını gönderdi. Ceza sahası dışında sağ çaprazda topu kontrol eden Rafael'in sert şutunda, kaleci Navas topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.37. dakikada Paris Saint-Germain'in gelişen atağında Florenzi, sağ kanattan penaltı noktası üzerine yerden pasını gönderdi. Mbappe topun gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.46. dakikada Bolingoli'nin orta sahada kaptırdığı top, Paris Saint-Germain hızlı atağına dönüştü. Sol kanattan ceza sahasına giren Mbappe, penaltı noktası doğru hareketlenen Sarabia'ya pasını attı. Bu oyuncunun uygun pozisyondaki şutunda top üstten dışarıya gitti.57. dakikada Medipol Başakşehir gole çok yaklaştı. Mert'in eliyle hızlı başlattığı atakta Visca sağ kanatta topla buluştu. Hızla rakip kaleye yaklaşan Visca ceza sahası dışında, açısını düzeltip sert bir şut attı. Kaleci Navas soluna gelen topu son anda kurtardı. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.64. dakikada Paris Saint-Germain öne geçti. Mbappe'nin sol kanattan kullandığı kornerde altı pas önünde boş pozisyonda kalan Kean, kafa ile topu ağlara yolladı: 0-1.67. dakikada Medipol Başakşehir'in rakip ceza sahası sağ çaprazından kazandığı frikikte topun başına Deniz Türüç geçti. Deniz'in şutunda top az farkla üstten dışarıya çıktı.71. dakikada Medipol Başakşehir beraberlik fırsatını kullanamadı. Sol kanattan topla ilerleyen Visca, ters kanattaki Hasan Ali'ye pasını attı. Hasan Ali'nin ceza sahasına gönderdiği topu Crivelli kafa ile indirdi. Topu önünde bulan Deniz Türüç'ün dönerek yaptığı vuruşta, son anda kaleci Navas topu kurtardı. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.Aynı dakikada konuk ekibin hızlı gelişen atağında sol kanattan ceza sahasına giren Di Maria, Mbappe'ye pasını attı. Bu oyuncunun dönerek vuruşunda top üsten auta gitti.79. dakikada konuk takım farkı 2'ye yükseltti. Sağ kanattan gelişen atakta Kehrer ceza sahasına yerden pasını gönderdi. Mbappe'nin dokunduğu topa Kean dönerek sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Andreas Ekberg, Stefan Hallberg (İsveç), Graeme Stewart (İskoçya)Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli (Dk. 63 Hasan Ali Kaldırım), Berkay Özcan, Mehmet Topal (Dk. 68 Demba Ba), Visca, İrfan Can Kahveci, Deniz Türüç (Dk. 81 Aleksic), Crivelli (Dk. 81 Giuliano)Paris Saint-Germain: Navas, Florenzi (Dk. 73 Kehrer), Danilo, Kimpembe, Kurzawa (Dk. 87 Bakker), Herrera (Dk. 87 Gueye), Marquinhos, Di Maria (Dk. 73 Rafinha), Neymar (Dk. 26 Sarabia), Kean, MbappeGoller: Dk. 64 ve 79 Kean (Paris Saint-Germain)Sarı kartlar: Dk. 2 Crivelli, Dk. 49 Epureanu, Dk. 54 Mehmet Topal (Medipol Başakşehir), Dk. 82 Kehrer (Paris Saint-Germain)