Başakşehir yükseldi; Hatayspor ateşten kurtulamadı

Başakşehir, Hatayspor'u deplasmanda yenerek yükselişini sürdürdü ve ligde 4. sıraya çıktı. Son 4 maçından puansız ayrılan Hatayspor ise küme düşme hattından çıkamadı.

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Başakşehir yükseldi; Hatayspor ateşten kurtulamadı
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27 Nisan 2024 20:59
Son güncelleme 27 Nisan 2024 21:01
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Atakaş Hatayspor ile Rams Başakşehir karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Başakşehir 2-1'lik skorla kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Krzysztof Piatek ve 69. dakikada Olivier Kemen kaydetti.

2-0 geriye düştükten sonra 73. dakikada Renat Dadashov'un golüyle umutlanan Hatayspor, kümede kalma adına umutlanmasını sağlayacak ikinci golü bulamadı.

BAŞAKŞEHİR, 4. SIRAYA YÜKSELDİ

Galibiyet serisini 3 maça çıkaran Başakşehir, puanını 52'ye çıkardı ve ligde 4. sıraya yükseldi.

HATAYSPOR 4 MAÇTIR PUAN ALAMIYOR

Son 4 maçının tamamından puansız ayrılan Hatayspor, 33 puanda kaldı ve küme düşme hattından kurtulamadı.

GELECEK HAFTA KRİTİK RANDEVU

Başakşehir, gelecek hafta Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Hatayspor ise Gaziantep FK ile kritik bir maça çıkacak.

MAÇTAN DETAYLAR BİRAZDAN...

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