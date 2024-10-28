Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Çağdaş Atan'ın ekibi Başakşehir ile Arda Turan'ın yönetimindeki Eyüpspor 1-1 berabere kaldı.



Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçın ilk golünü konuk ekip Eyüpspor adına 28. dakikada Mame Thiam attı. Senegalli oyuncu, bu sezon ligdeki 4. golünü kaydetmiş oldu.



Başakşehir'in golünü 59. dakikada penaltıdan Jerome Opoku kaydetti.



Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet hasreti 3 maça çıkan Başakşehir 15 puana yükselirken, deplasmanda kazanamama serisi 4 maça çıkan Eyüpspor 16 puana ulaşmış oldu.



Ligin bir sonraki maç haftasında Başakşehir deplasmanda Konyaspor'a konuk olurken, Eyüpspor sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.



ÇAĞDAŞ ATAN'DAN 4 DEĞİŞİKLİK



Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında ikas Eyüspor'u konuk eden RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, ligde son oynadıkları Trabzonspor maçına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.



Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü, Ousseynou Ba, Berat Özdemir, Serdar Gürler ve Krzysztof Piatek'in yerine ilk 11'de Onur Ergün, Dimitris Pelkas, Davidson ve Figueiredo'ya görev verdi.



Çağdaş Atan, Eyüpspor karşısında takımını Muhammed Şengezer, Kemen, Duarte, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün, Crespo, Deniz Türüç, Pelkas, Davidson ve Figueriedo ilk 11'iyle sahaya sürdü.



BAŞAKŞEHİR'DE TEK EKSİK



Başakşehir'de tedavisi süren Serdar Gürler, karşılaşmanın kadrosunda yer alamadı.



Serdar, turuncu-lacivertli ekibin UEFA Konferans Ligi'nde Sloven ekibi Celje ile oynadığı maçta da forma giyememişti.



ŞEHİTLER İÇİN SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDU



Karşılaşma öncesinde Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında şehit olanlar için saygı duruşunda bulunuldu.



Saygı duruşunun ardından taraftarlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde tezahürat yaptı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



4. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Crespo'nun ceza sahası ön çizgisi önünden sert şutunda, kaleci Berka direk dibinden topu kornere çeldi.



28. dakikada Eyüpspor 1-0 öne geçti. Başakşehir ceza sahasında Crespo'nun uzaklaştırmak istediği top Ahmed Kutucu'ya çarpıp altı pas önündeki Thiam'a geldi. Thiam'ın sol çaprazdan yakın mesafeden sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti.



30. dakikada Başakşehir etkili geldi. Pelkas'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, ön direğe doğru gelen topa Figueiredo kafayı vurdu. Kaleci Berke sağına uzanıp topu kornere gönderdi.



38. dakikada ev sahibi takım bir fırsatı daha değerlendiremedi. Sol kanattan Kemen'in ortasında altı pas önünde boş kalan Crespo kafa vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.



İkinci yarıdan dakikalar birazdan...



