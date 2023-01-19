Başakşehir gönderdi, Ümraniyespor imzaladı

Başakşehir formasını uzun yıllar giyen Alexandru Epureanu'nun yeni adresi Ümraniyespor oldu.



Başakşehir, Moldovalı futbolcu ile yolların ayrıldığını açıkladı. Bu gelişmeden kısa bir süre sonra Ümraniyespor, 36 yaşındaki futbolcu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.



Başakşehir'in açıklaması şu şekilde;



"Kulübümüz kurulduğu günden bu yana ailemizin önemli bir parçası olan Alexandru Epureanu ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. 2014 yılındaki kuruluşumuzun ardından kulüp tarihinin ilk yabancı transferi olan Alexandru Epureanu, Başakşehir ailesinin en değerli temel taşlarından olmuştur. Hem saha içinde hem de saha dışındaki davranışlarıyla örnek bir profesyonel olan tecrübeli oyuncu, takımımızın kaptanlık görevini de başarı ile yürütmüştür. Adeta kulübümüzle birlikte büyüyen ve şampiyonluğumuzda önemli pay sahibi olan Alexandru Epureanu'ya vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."



Ümraniyespor'dan transfer için yapılan açıklama;



Kulübümüz, Başakşehir takımından 36 yaşındaki defans oyuncusu Alexandru Epureanu'yu sezon sonuna kadar renklerine bağladı. Epureanu'ya hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ