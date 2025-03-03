Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.



Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 9. dakikada Deniz Türüç attı.



Başakşehir, bu galibiyetle birlikte ligde iki maçın ardından 3 puan aldı. Sivasspor'un ligdeki galibiyet hasreti 5 maça yükseldi.



Bu sonucun ardından Başakşehir, ligde 36 puana yükseldi. Sivasspor, 24 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sivasspor, sahasında Göztepe'yi konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



9. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Sağ kanatta Emirhan Başyiğit ile son çizgide girdiği ikili mücadelede topun sahibi olan Kemen, pasını Piatek'e verdi. Polonyalı santrforun ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Nikolic çeldi. Deniz Türüç, dönen topu bekletmeden tamamlayarak filelere gönderdi: 1-0



19. dakikada Deniz Türüç'ün soldan kullandığı kornerde Piatek'in ceza sahası içinde yaptığı tek vuruşta, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.



39. dakikada Kemen'in orta sahanın biraz ilerisinden ara pasında savunmanın arkasına sarkan ve topu kontrol eden Ömer Ali Şahiner, ceza sahasına girdikten sonra şutunu çıkardı ancak kaleci Nikolic gole izin vermedi.



Başakşehir, soyunma odasına 1-0 önde girdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





75. dakikada Figueiredo ile yaptığı verkaçın ardından ceza sahasına giren Crespo'nun yaptığı vuruşta, top üstten auta gitti.



İki takımın da net gol pozisyonu üretemediği ikinci yarıda skor değişmedi ve RAMS Başakşehir, karşılaşmayı 1-0 kazandı.



Başakşehir'de bu sezon 4. kez sarı kart gören Ömer Ali Şahiner, cezalı duruma düştü. Ömer Ali, ligin 27. haftasında Bellona Kayserispor ile deplasmanda yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.



Ligde oynadığı son 5 maçta 1 puan alabilen Sivasspor'da taraftarlar, müsabakanın son bölümünde "Yönetim istifa" şeklinde tezahüratlarda bulundu.



Stat: Başakşehir Fatih Terim



Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Ceyhun Sesigüzel, Mustafa Savranlar



RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Lima, Deniz Türüç (Dk. 90+3 Ömer Faruk Beyaz), Kemen (Dk. 82 Umut Güneş), Berat Özdemir, Ömer Ali Şahiner, Yusuf Sarı (Dk. 69 Crespo), Figueiredo (Dk. 82 Keny), Piatek (Dk. 90+3 Hamza Güreler)



Net Global Sivasspor: Nikolic, Poungouras (Dk. 67 Koita), Sonko, Emirhan Başyiğit, Murat Paluli, Efkan Bekiroğlu (Dk. 73 Rodrigues), Moutoussamy, Charisis, Uğur Çiftçi, Manaj, Simic (Dk. 89 Bekir Turaç Böke)



Gol: Dk. 9 Deniz Türüç (Başakşehir)



Sarı kartlar: Dk. 47 Murat Paluli, Dk. 90+6 Koita (Net Global Sivasspor), Dk. 53 Ba, Dk. 60 Çağdaş Atan (Teknik Direktör), Dk. 90+6 Ömer Ali Şahiner (Başakşehir)



