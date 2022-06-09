Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de gözler gelecek sezonki transfer çalışmalarına çevrildi. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, Portekiz'de kiralık olarak Tondela forması giyen defans oyuncusu Modibo Sagnan'ı kadrosuna katmak istiyor.



BAŞAKŞEHİR, MODIBO İÇİN TEKLİF YAPTI



Foot Mercato'da yer alan habere göre; Başakşehir, 23 yaşındaki Fransız futbolcuyu uzun süreden beri takip ediyor. Başakşehir, bu transfer için La Liga ekibi Real Sociedad ile bağlantıya geçti ve teklif yaptı. Teklifin detayları ise paylaşılmadı.



SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR



Modibo Sagnan'ın kulübüyle kontratı sürüyor. Futbolcu, 30 Haziran 2024 tarihine kadar Real Sociedad'ın oyuncusu durumunda. Sagnan, sezon sezonda 30 maçta görev yaptı ve 1 asistlik performans ortaya koydu.



ÇOK AMAÇLI BİR OYUNCU



Başakşehir'in gündemindeki Mali ve Fransa vatandaşlığı bulunan 1.87 boyundaki futbolcu, stoper mevkisinin dışında sol bekte de oynayabiliyor. Futbolcunun Transfermarkt verilerine göre; güncel değeri 3 milyon Euro olarak gösteriliyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ