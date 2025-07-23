Başakşehir, Avrupa kupalarında 63. maçına çıkacak

- AVRUPA KARNESİ

Organizasyon O G B M A Y UEFA Şampiyonlar Ligi 12 2 2 8 15 28 UEFA Avrupa Ligi 24 7 6 11 24 35 UEFA Konferans Ligi 26 14 8 4 52 25 TOPLAM 62 23 16 23 91 88

- AVRUPA'DA 2 KEZ SON

- ÇAĞDAŞ ATAN İLE AVRUPA'DA 13. MAÇ

- BAŞAKŞEHİR'İN "İLK"LERİ VE "EN"LER

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında perşembe Bulgaristan ekibi Cherno More ile deplasmanda karşılaşacak Başakşehir, Avrupa'da 63. maçına çıkacak.Turuncu-lacivertli futbol takımı, 2015-2016 sezonundan bu yana Avrupa kupalarında oynadığı 62 maçta 23 galibiyet, 16 beraberlik ve 23 mağlubiyet yaşadı.Bu müsabakalarda 91 kez fileleri havalandıran Başakşehir, kalesinde 88 gole engel olamadı.Turuncu-lacivertli ekibin UEFA organizasyonlarında sergilediği performans şöyle:Tarihinde 9. kez Avrupa'da sahne alacak Başakşehir, 2 kez adını son 16 turuna yazdırdı.Turuncu-lacivertli takım, 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde, 2022-2023'te ise UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.İstanbul ekibi, 2020-2021 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele etti.Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarında 13. müsabakasına çıkacak.Turuncu-lacivertliler, Atan ile geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.Söz konusu müsabakalarda 24 kez ağları sarsan Başakşehir, kalesinde ise 13 gol gördü.Başakşehir'in Avrupa kupalarında "İlk"leri şöyle:İlk maç: AZ Alkmaar-Başakşehir: 2-0 (Avrupa Ligi 3. eleme turu) (30 Temmuz 2015)İlk kez tur atlama: Rijeka-Başakşehir: 2-2 (0-0) (Avrupa Ligi 3. eleme turu) (4 Ağustos 2016)İlk galibiyet: Başakşehir-Club Brugge: 2-0 (UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu) (2 Ağustos 2017)En farklı galibiyet: Başakşehir-La Fiorita: 6-1 (Konferans Ligi 2. eleme turu) (25 Temmuz 2024)En farklı mağlubiyet: Celje-Başakşehir: 5-1 (Konferans Ligi grup aşaması) (24 Ekim 2024), PSG-Başakşehir: 5-1 (Şampiyonlar Ligi grup aşaması) (9 Aralık 2020), Roma-Başakşehir: 4-0 (Avrupa Ligi grup aşaması) (19 Eylül 2019)En çok maça çıkan: Edin Visca (22)En çok gol atan: Edin Visca (11)