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Başakşehir, Avrupa kupalarında 63. maçına çıkacak

Çağdaş Atan öncülüğünde Başakşehir, tarihindeki 63. Avrupa maçına Cherno More deplasmanında çıkacak

calendar 23 Temmuz 2025 15:57
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Başakşehir, Avrupa kupalarında 63. maçına çıkacak
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UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında perşembe Bulgaristan ekibi Cherno More ile deplasmanda karşılaşacak Başakşehir, Avrupa'da 63. maçına çıkacak.

Turuncu-lacivertli futbol takımı, 2015-2016 sezonundan bu yana Avrupa kupalarında oynadığı 62 maçta 23 galibiyet, 16 beraberlik ve 23 mağlubiyet yaşadı.

Bu müsabakalarda 91 kez fileleri havalandıran Başakşehir, kalesinde 88 gole engel olamadı.


- AVRUPA KARNESİ

Turuncu-lacivertli ekibin UEFA organizasyonlarında sergilediği performans şöyle:

Organizasyon O G B M A Y
UEFA Şampiyonlar Ligi 12 2 2 8 15 28
UEFA Avrupa Ligi 24 7 6 11 24 35
UEFA Konferans Ligi 26 14 8 4 52 25
TOPLAM 62 23 16 23 91 88
 

- AVRUPA'DA 2 KEZ SON 

Tarihinde 9. kez Avrupa'da sahne alacak Başakşehir, 2 kez adını son 16 turuna yazdırdı.

Turuncu-lacivertli takım, 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde, 2022-2023'te ise UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

İstanbul ekibi, 2020-2021 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele etti.

- ÇAĞDAŞ ATAN İLE AVRUPA'DA 13. MAÇ 

Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarında 13. müsabakasına çıkacak.

Turuncu-lacivertliler, Atan ile geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 24 kez ağları sarsan Başakşehir, kalesinde ise 13 gol gördü.

- BAŞAKŞEHİR'İN "İLK"LERİ VE "EN"LERİ

Başakşehir'in Avrupa kupalarında "İlk"leri şöyle:

İlk maç: AZ Alkmaar-Başakşehir: 2-0 (Avrupa Ligi 3. eleme turu) (30 Temmuz 2015)

İlk kez tur atlama: Rijeka-Başakşehir: 2-2 (0-0) (Avrupa Ligi 3. eleme turu) (4 Ağustos 2016)

İlk galibiyet: Başakşehir-Club Brugge: 2-0 (UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu) (2 Ağustos 2017)

En farklı galibiyet: Başakşehir-La Fiorita: 6-1 (Konferans Ligi 2. eleme turu) (25 Temmuz 2024)

En farklı mağlubiyet: Celje-Başakşehir: 5-1 (Konferans Ligi grup aşaması) (24 Ekim 2024), PSG-Başakşehir: 5-1 (Şampiyonlar Ligi grup aşaması) (9 Aralık 2020), Roma-Başakşehir: 4-0 (Avrupa Ligi grup aşaması) (19 Eylül 2019)

En çok maça çıkan: Edin Visca (22)

En çok gol atan: Edin Visca (11)

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