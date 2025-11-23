Barış Alper Yılmaz, şeytanın bacağını kırdı!

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, 12 resmi maçın ardından fileleri havalandırdı.
Sezona iyi başlayan ve Süper Lig'in ilk 2 haftasında 3 gol atan Barış Alper, sonrasında büyük bir sessizliğe büründü. Ligde 8, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta fileleri havalandıramayan 25 yaşındaki hücum oyuncusu, Gençlerbirliği müsabakasıyla gol hasretini sonlandırdı.
İç sahadaki son Trabzonspor müsabakasında taraftarın ıslıkla tepki gösterdiği Barış Alper, bu kez alkışla oyundan çıktı.
