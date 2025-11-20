20 Kasım
Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığında son durum!

Galatasaray'da A Milli Takım'da sakatlanan Barış Alper Yılmaz'ın elinde çatlaklar tespit edildi.

20 Kasım 2025 23:34
Fotoğraf: AA
Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığında son durum!
Galatasaray'da A Milli Takım'da sakatlık geçiren Barış Alper Yılmaz'ın son durumu belli oldu.

Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Milli Takım dönüşünde Barış Alper Yılmaz'ın bu sabah MR'ı çekildi.

ELİNDE ÇATLAK TESPİT EDİLDİ

Haberde yer alan bilgiye göre, milli oyuncunun MR'ı sonrası sol elinde çatlaklar tespit edildi.

HAFTA SONU FEDAKARLIK YAPABİLİR

Ciddi ağrıları bulunan Barış Alper Yılmaz'ın Gençlerbirliği maçında fedakarlığa imza atarak sahada olabileceği belirtiliyor.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon Galatasaray ile 14 maçta forma giyen 25 yaşındaki oyuncu, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
