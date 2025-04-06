Barış Alper Yılmaz'ın babasından Foti için açıklama!

Barış Alper Yılmaz'ın babası Yüksel Yılmaz, Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylarla ilgili Beyaz Futbol'a konuştu.



Yüksel Yılmaz, "Yani çok söylenecek bir şey yok. Bilgisizlik ve cahillik olarak görürüm bu olayı. Bir hocanın öğrencisine küfür etmesi acizliktir, cahilliktir, bilgisizliktir. Başka bir şey söylemiyorum." dedi.



Açıklamalarına devam eden baba Yılmaz, "Üzüldüm. Çok üzüldüm. Niye üzüldüm, bir hoca, bir futbolcusuna küfür ve hakaret ediyorsa üzüldüm, çok üzüldüm. Kendimi iyi hissetmedim." diye konuştu.



Maçın ardından Barış Alper'le konuşmadığını söyleyen Yüksel Yılmaz, "Maçtan sonra Barış'la konuşmadık. Diyaloğumuz olmadı. Maçla ilgili en ufak bir konuşmamız oldu. O orada kalmış ve bitmiştir." sözlerini sarf etti.



Yüksel Yılmaz, son olarak, "Salvatore Foti'ye ne söylemek istersiniz?" sorusunun ardından, "Eğitim alsın, psikolojik destek alsın, mevkisini, nerede olduğunu öğrensin. Karşısındaki insanların ona ne kadar ihtiyacı olduğunu bilsin. O sorumluluğu ve bilinci alsın. Daha bir şey söylemiyorum." yanıtını verdi.



