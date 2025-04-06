Barış Alper Yılmaz'ın babasından Foti için açıklama!

Barış Alper Yılmaz'ın babası Yüksel Yılmaz, derbinin ardından yaşanan olaylarla ilgili açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Barış Alper Yılmaz'ın babasından Foti için açıklama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Nisan 2025 00:08
Barış Alper Yılmaz'ın babası Yüksel Yılmaz, Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylarla ilgili Beyaz Futbol'a konuştu.

Yüksel Yılmaz, "Yani çok söylenecek bir şey yok. Bilgisizlik ve cahillik olarak görürüm bu olayı. Bir hocanın öğrencisine küfür etmesi acizliktir, cahilliktir, bilgisizliktir. Başka bir şey söylemiyorum." dedi.

Açıklamalarına devam eden baba Yılmaz, "Üzüldüm. Çok üzüldüm. Niye üzüldüm, bir hoca, bir futbolcusuna küfür ve hakaret ediyorsa üzüldüm, çok üzüldüm. Kendimi iyi hissetmedim." diye konuştu.

Maçın ardından Barış Alper'le konuşmadığını söyleyen Yüksel Yılmaz, "Maçtan sonra Barış'la konuşmadık. Diyaloğumuz olmadı. Maçla ilgili en ufak bir konuşmamız oldu. O orada kalmış ve bitmiştir." sözlerini sarf etti.

Yüksel Yılmaz, son olarak, "Salvatore Foti'ye ne söylemek istersiniz?" sorusunun ardından, "Eğitim alsın, psikolojik destek alsın, mevkisini, nerede olduğunu öğrensin. Karşısındaki insanların ona ne kadar ihtiyacı olduğunu bilsin. O sorumluluğu ve bilinci alsın. Daha bir şey söylemiyorum." yanıtını verdi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery