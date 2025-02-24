Barış Alper 'dalya' dedi

Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, sarı kırmızılı formayla Süper Lig'de 100. maçına çıktı.
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Barış Alper'e bu başarısı nedeniyle plaket ve özel bir forma hediye etti.
Barış Alper, Süper Lig'de çıktığı 99 maçta 20 gol atıp 10 asist yaptı.
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Barış Alper'e bu başarısı nedeniyle plaket ve özel bir forma hediye etti.
Barış Alper, Süper Lig'de çıktığı 99 maçta 20 gol atıp 10 asist yaptı.
*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<