Barış Alper 'dalya' dedi

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray formasıyla 100. Süper Lig maçına çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Barış Alper 'dalya' dedi
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24 Şubat 2025 20:12
Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, sarı kırmızılı formayla Süper Lig'de 100. maçına çıktı.

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Barış Alper'e bu başarısı nedeniyle plaket ve özel bir forma hediye etti.

Barış Alper, Süper Lig'de çıktığı 99 maçta 20 gol atıp 10 asist yaptı.


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