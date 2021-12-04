Barcelona, Xavi Hernandez ile ilk kez kaybetti

Barcelona, Xavi Hernandez döneminde ilk mağlubiyetini Real Betis'i ağırlaıdğı maçta yaşadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Barcelona, Xavi Hernandez ile ilk kez kaybetti
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04 Aralık 2021 20:32
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 16. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Real Betis'e 1-0 yenildi.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada Real Betis'in galibiyet golünü 79. dakikada Juanmi attı.

Katalan ekibinde 17 yaşındaki orta saha oyuncusu "Gavi" lakaplı Pablo Paez Gavira 35. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Barcelona'nın başında 4. maçı çıkan teknik direktör Xavi Hernandez ilk yenilgisini aldı.

La Liga'da bir maçı eksik olan Barcelona 23 puanla 7. sırada kalırken, Real Betis 30 puanla 3. sırada bulunuyor.


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