Bandırmaspor: 'Kırmızı karttan sonra ritmimizi kaybettik'

Spor Toto 1. Lig'de deplasmanda Samsunspor'a 5-0 kaybeden Bandırmaspor'da teknik sorumlu Ümit Şengül, "Kırmızı karttan sonra bütün ritmimizi kaybettik. Bu da bizim için farkın açılmasına sebep oldu." dedi.



Maç öncesi önemli eksikliklerinin olduğunu belirten Şengül, şöyle devam etti:



"Değişik bir kadroyla çıkmak zorunda kaldık. Zaten müsabakanın bir gün öncesi göreve geldik. Yediğimiz kırmızı karttan sonra bütün ritmimizi kaybettik. Oyun anlamında rakibe pozisyonlar vermeye başladık. Bu da bizim için farkın açılmasına sebep oldu. Önümüzdeki hafta zamanımız var. Depremzede takımlardan ötürü 2 haftayı boş geçeceğiz. Bu sürede daha iyi çalışıp neler yapabiliriz bunlara bakacağız. Takımı tanıdıktan sonra iyi işler yapacağımızı düşünüyoruz. Samsunspor'a da başarılar diliyorum."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ