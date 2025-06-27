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Balsa Koprivica, Bahçeşehir Koleji'nde

Bahçeşehir Koleji, 25 yaşındaki Balsa Koprivica ile anlaşmaya vardığını basına duyurdu.

calendar 27 Haziran 2025 21:46
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Balsa Koprivica, Bahçeşehir Koleji'nde
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Bahçeşehir Koleji, 25 yaşındaki Sırp basketbolcu Balsa Koprivica'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2021 NBA Draftı'nda Charlotte Hornets tarafından seçilen ve 2021 yılından beri Partizan forması giyen Sırp uzun ile 2025-2026 sezonu için anlaşma sağladık." ifadesi kullanıldı.


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