İspanya La Liga ekiplerinden Malaga'da forma giyenile yollar ayrıldı.Menajerlerin tutumu nedeniyle bordo-mavili kulübün görüşmelere ara verdiği Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da daha önce transferiyle yakından ilgilendiği savunma oyuncusuna İspanyol ekibi bundan sonraki geleceği için başarı dileklerini iletti.Uzun süredir Trabzonspor'un gündemini meşgul eden ve Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yakından ilgilendiği transfer için bordo-mavili kulübün nasıl bir tutum içinde olacağı ise yaşanacak gelişmeler sonrası netlik kazanacak.Ahmet Ağaoğlu, Burkina Faso'lu oyuncunun transferini bitirme aşamasına gelmiş ancak menajerlerin tutumu nedeniyle bu transferi askıya almıştı.