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Bahçeşehir Koleji, Matt Mitchell'i açıkladı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, ABD'li pivot Matt Mitchell'i kadrosuna kattı.

calendar 14 Temmuz 2025 18:35
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bahçeşehir Koleji, Matt Mitchell'i açıkladı
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Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Matt Mitchell'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre son olarak THY Avrupa Ligi ekiplerinden Zalgiris forması giyen 26 yaşındaki forvet, yeni sezonda Bahçeşehir Koleji'nin başarısı için ter dökecek.

Mitchell, 2023-2024 sezonunda Türkiye'de Beşiktaş forması giymişti.

 

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