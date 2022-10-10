Bahçeşehir Koleji, evinde şans tanımadı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Bahçeşehir Koleji, Gaziantep Basketbol'u 78-73 mağlup etti.
Ülker Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk bölümünü 23-19 galip bitiren Gaziantep Basketbol, soyunma odasına 41-37 üstünlükle gitti.
Üçüncü çeyrekte üstünlüğü ele geçiren ev sahibi ekip karşılaşmanın bu bölümünü 59-56 önde tamamlarken, mücadeleyi de 78-73 kazandı.
Ülker Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk bölümünü 23-19 galip bitiren Gaziantep Basketbol, soyunma odasına 41-37 üstünlükle gitti.
Üçüncü çeyrekte üstünlüğü ele geçiren ev sahibi ekip karşılaşmanın bu bölümünü 59-56 önde tamamlarken, mücadeleyi de 78-73 kazandı.
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