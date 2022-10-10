Bahçeşehir Koleji, evinde şans tanımadı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Bahçeşehir Koleji, Gaziantep Basketbol'u 78-73 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bahçeşehir Koleji, evinde şans tanımadı!
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10 Ekim 2022 00:31
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Bahçeşehir Koleji, Gaziantep Basketbol'u 78-73 mağlup etti.

Ülker Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk bölümünü 23-19 galip bitiren Gaziantep Basketbol, soyunma odasına 41-37 üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyrekte üstünlüğü ele geçiren ev sahibi ekip karşılaşmanın bu bölümünü 59-56 önde tamamlarken, mücadeleyi de 78-73 kazandı.

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