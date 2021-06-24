Aziz Yıldırım: 'Ali Koç'u seyirciyle göndereceğim'

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, Ali Koç hakkında gündeme damga vuran açıklamalarda bulundu. Aziz Yıldırım "artık sahnedeyim ve Ali Koç'u seyirciyle göndereceğim" diyerek bir anlamda Ali Koç'a da meydan okudu. İşte Aziz Yıldırım'ın sözleri:



BAŞKANLIĞA ADAY OLMAYACAĞIM



" Başkanlığa aday olmayacağım, bunu bilin. Bunlar Fenerbahçe'yi iyi yönetmiyorlar. Mahallede yönetim yapsan, bu kadar kötü yönetim olmaz. Fenerbahçe'nin geleceğini tehlikede gördüğüm için konuşacağım. İşler kötü gidiyorsa ben Fenerbahçe'yi savunurum."



ALİ KOÇ BİZİ TAHRİK ETTİ



3 yıl önce Ali Koç, büyük teveccühle başkanlığa başladı. Arkadaşlarım ve ben, toplandık konuştuk. Fenerbahçe için ne yapmalıyız, ne yapmalıyız. 3 yıl boyunca konuşmama kararı aldı. Kulüp bundan etkilenmesin istedik. Arada bizi tahrik ettiler. Konuşunca neden konuştun, konuşmayınca neden konuşmadın diyerek bizi bir yola getirmeye çalıştılar ama biz bu tuzaklara düşmedik.



Fenerbahçe yönetimine bir bahane olmaması için bir tutumu sergiledik. Bugünden sonra Fenerbahçe'ye yapılacak zararların karşısında açıkça kamuoyunu bilgilendireceğiz, gereken hareket neyse onu yapacağız. 3 senedir enkaz edebiyatı var.



Biz çok kötü bir mali tablo aldık diyorlar. Öyle bir tablo bırakmadık, hayır. Bunları açıklayacağız. İsteklerim ve önerilerim olacak. Bunları yaptığımız zaman neyin ne olduğunu daha iyi göreceğiz. 20 yıl önce aldığım Fenerbahçe'yle, bıraktığım Fenerbahçe arasında fark yoktu.



BU KULÜBE 50 TANE TAPU ALDIM



Bir tek Metin Aşık Tesisleri vardı. 50 tane tapu aldım bu kulübe. Tapuların hepsi burada, kulübün kasasında. Hep mal aldım. Hiç düşünmedik, biz parayı harcayalım 1 sene daha şampiyon olalım, hiçbir şey bırakmadan gidelim. Bugün Fenerbahçe'nin mal varlığı, borçlarından fazladır.



ALİ KOÇ HESAP KİTAP BİLMİYOR



Sayın Başkan hesap kitap bilmiyor herhalde. Beşiktaş ve Galatasaray'ın malı bizden fazla diyor. Beşiktaş'ın bir stadı var, bir de karşıda kamp tesisleri, Beşiktaş'ta bir apartman var. Galatasaray'ın yarısı Florya'da ait olan bir arsa, devletin yaptığı bir stat, Selahattin Beyazıt başkanın Allah razı olsun bugünleri görüp aldığı arazi ve ondan gelen nakit para var. Başka ufak tefek var. Fenerbahçe'nin neyi var. Neyi olduğunu okuyacağım.



BİR TANE AĞAÇ DİKMEDİLER

Geldiklerinden beri 1 tane ağaç diktiler mi? Kulübün oraya bekçi kulübesi diktiler. Onun dışında bir şey yok? Ali Koç bu kulübe niye geldiğinin farkında değil. Bu 16 bin üye Ali Koç'u niye seçti, hala anlamamış. O 16 bin kişi, beyaz atlı prens olarak gördü seni. Pamuk Prensesi alacaktı. Pamuk Prenses küme düşüyordu küme. Bir Sayın Başkan Ali Şen zamanında 80'lerde averajla kümede kaldı. Bundan 3 sene önce 3-4 maç kala küme düşmekten kurtulduk. Altıncı mı yedinci mi ne oldular. Sonra yedinci olduk. Bu sene üçüncü olduk. Ali Koç şunu bilmeli, Fenerbahçeliler ondan başarılı bir futbol takımı ve spor kulübü bekliyor.



ALİ KOÇ NASIL SÖZ VERMEZ



Ben şampiyonluk sözü vermedim diyor. Fenerbahçe'ye başkan olan, Fenerbahçeli herkes şampiyonluk sözü vermeye mecburdur. Biz şampiyon olamazsak başarılı değilizdir. Ali Koç, Aziz Yıldırım ve arkadaşlarından rahatsızlık duyuyor. Biz kaçmadık. Biz aday olduk, seçilemedik. Seçilseydik, Fenerbahçe'nin şartları neyse, bizler de onu yaşayacaktık hep beraber. Biz kaçmadık ki buradayız. Yine kaçmayız.



BEN ÇOK EZİYETLER ÇEKTİM



Ben çok eziyetler çektim, herkes bana saldırıyor diyor. 15 Şubat başkanlık seçimi. O gece Galatasaray - Fenerbahçe vardı. Ben seçildim başkan, yönetim karşı tarafın. Köksal Özbek ile beraber Galatasaray maçına gittik. Devre arası soyunma odasına indik. Konuştuk ettik maç bitti. Tüm futbolcular, otobüse binmişler. Başkan benim, haberim yok. Ali Şen'in evine gittiler. Ben böyle bir Fenerbahçe aldım. Hiç biriniz bunları bilmezsiniz. Muhalefet böyleydi.



2006'DA FETÖ OPERASYONU BAŞLADI



Devamlı her gün yazar çizerlerdi. Pendik maçından sonra Polonya'daydım. Bizi istifaya davet ettiler. Aldık kongre kararı. 1 tanesi gelip aday olmadı. Biz yine mecbur olup devam ettik. 2001'de yine bıraktım, şampiyon olduk. Ben bıraktım dedim. Evden bırakmamı istediler, biz de tamam dedik. Bıraktık insanlar yürüdü, saygı sevgi geri döndük. 2006'da Denizli'yi yaşadık hep beraber, faciayı. FETÖ operasyonu orada başladı. Yine telefonlar şunlar bunlar. 2011'de de hapise gittik. Ben kendim için gittim arkadaşlarla beraber yattım. Orası çok güzeldi.



BİZİ KENDİNE RAKİP GÖRME



Ali Koç'un içine Aziz Yıldırım ve arkadaşları kaçmış. Buradan söylüyorum. Lütfen bizi kendine rakip görme. Biz Fenerbahçe'nin bir ferdiyiz. Bu insanlar, her zaman Fenerbahçe'nin hizmetinde. Yönetime girerek değil, dost ve arkadaş olarak gör. Bizi içinden at. Rakip görme. Bizimle rakip olman için 20 sene başkanlık yapman, şampiyonluklar kazanman, yıkıp yeniden stadyum, salon, tesis yapman lazım. Sonrasında gözümün üstünde kaşım yok demeyecek hapise gideceksin. Yok öyle!



ARTIK SABRETMEM



Bugüne kadar sabrettim, artık sabretmem. Yanındaki adamlar, 'Aziz Yıldırım'a göstereceğim' diyor. Her gecenin bir sabahı var. Ayıp denen bir şey var. Sustukça üstüme geliyorsunuz. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. Ben 30 senemi bu kulübe verdim. Korkuyorsunuz. Korku dağları sardı. Boykot yapacaklar diyorsunuz. Biz Fenerbahçeliyiz, boykot yapmayız.



KOÇ VE YÖNETİMİNİ MAHKEMEYE VERECEĞİM



Ben başkalarının söylediğini yapmam. Finansal da konuşmam. Sen konuştun, 3 senedir anlatıyorsun. Benim suistimalim varsa mahkemeler orada. Ben sizi mahkemeye vereceğim, bunu bilin, mahkemeye vereceğim. Fenerbahçe'nin kutsal kürsüsünde verilen sözlerin yerine getirilmesi lazım.



ALİ KOÇ'A TEKLİF YAPTIM



Ben sana teklif yaptım, 150 milyon euro ben vereyim, 150 milyon da sen ver, futbolu sen, basketi biz yönetelim. O 150 artı 1 dedi. Koç Ailesi'nin çocuğu. 151 milyon euro olur. 50 milyon dolar hibe ettin. Onu da bağış gibi kabul ettin. 292 trilyon da borç verdin, 30 milyon dolar. Ben 1998/99'da 30 milyon dolar nakit para verdim ve sildim. Kimse bilmez. Köksal Özbek'in üstünden geçirdim parayı, maliyeden korkuyorduk. Benim verdiğim para kadar bile değil. 151 sözü verdin, sözünü yerine getir.



52 TRANSFER, 6 HOCA



52 tane oyuncu aldın, para yok mu kulüpte. Batmış bu kulüp. 52 hoca, 6 antrenör aldın. Bonservislerine ne verdin. Biz bir oyuncu alıyor SPK'ya bildiyorduk. SPK nerede ya, onlar da yok ortada. Fenerbahçe'yi şikayet ediyorum, evet. Fenerbahçe'nin nereye gittiğini kimse bilmiyor. 6 antrenör, 30 yaşından büyük oyuncu almayacağız diye kandırdı herkesi. Herkes kandı ona, inandı. Ondan sonra geldiğimiz nokta ne? Kendi rakamlarıyla burada, 2.6 milyar TL borç gösteriyorlar. 2 yılda bu kulüe 500 milyon dolar para girdi. Bu para ne oldu?



ALİ KOÇ PANTOLONUNU ÇEKTİ



50 milyon euro, bu arkadaşların çalışmalarıyla alınmış olan oyuncuların satışından elde edilen bonservis geliri. 3 tane de basketbolcunun ABD'ye gidişinden alınan para var, bu paranın içinde. 25 milyon euro sermaye artırımı yaptılar. 25 milyon euro, devlete yalvar yakar çıkarttırdığım kanun var. Vergilerin amatör şubelere kullanılması için. Cumhurbaşkanı, biz gitmeden 1 sene önce bunu çıkardı. 25 milyon euro buradan geldi. Bizim dönemden aldığı para 100 milyon euro. 50 milyon dolar kendi verdi, 50 milyon kendisi YapıKredi'den borçlandırdı kulübü. 2 sene full, her taraf, stadyumda oynandı. VIP, kombine, loca sattılar. 2 sene 100 milyon. Yayın gelirleri, normal şartta 35-40 olması gerekir, o biraz düştü. Reklamlar, şunlar, bunlar 500 milyon dolar bu kulübe para girdi. İspat istiyorsa ispatlarım. Atma huyum yok ama bana yalancı deyip pantolonunu çekti.



BEN YALAN SÖYLESEM HAPİS YATMAZDIM



Sportif AŞ'de çekimser kalıp bizi ibra etmedi. Sonrada utanmadan, biz ibra edilmişken 2019'daki mali kongreye kitapçıkta yazarak son 5 ay ibra edilmemiş gibi kitapçığa koydular. Mektup yazdım, okudular mecburen. Biz ibra edilmezsek siz tüzük gereği seçilemezsiniz. Sizin 1 seneniz de düşer. TV'ye baktılar geri dönüp, baktılar ki ibra edilmişiz. Vay Fenerbahçem vay. Bize yalancı diyor. Ben hayatımda bilerek hiç yalan söylemedim. Yalan söylesem hapis yatmazdım. Bunu anlaması lazım. Ben bir şey yapmadım diyor. Ben saygılıyım diyor. Ben zona hastası olmuşum. Pantolonumun kayışını bağlayamıyorum, her yerde düşüyor. 2 sene onlar uğraştık. Seni affetmem, onu bil, seni bu seyirciyle göndereceğim.



SERDAR DURSUN'U ALMAZ YAKILMAZ

RAMOS'U AL, DZEKO'YU AL, MARCELO'YU AL



Ali Koç, sen Koç'luğunu bil. Vehbi Koç'un torunu, Rahmi Koç'un oğlusun. Sana gidip Darmstadt'tan Serdar almak yakışmaz. Bundan sonra sahnedeyim. Herkes serbest. Sen Ali Koç olarak, bu camiadan beklentisi. Real Madridli Ramos boşta, git al. Marcelo boşta, al. Benzema'yı aldı. Git Roma'dan Dzeko'yu al. Böyle oyuncular al Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'nin geçmişine bak. Ortegalar, Alexler, Anelkalar geldi. Anelka, kulübede oturdu be Daum sayesinde. Böyle oyuncular getirdik.



PARA YOK DİYORSAN BIRAK KARDEŞİM



Roberto Carlos, şampiyon oldu. 100 bin kişi Madrid'de elini sallarken sabah uçakla bizm arkadaşlar, aldı geldiler Türkiye'ye. Darmstadt'tan Serdar alıyorsan bırak başkanlığı, kim istiyorsa o yapsın. Para yok diyorsan bırak kardeşim. Parası olan gelir. Parası olmayan da gelir yapar. Para para diyorsun sende para çok. Paran olmasa kimse seni seçmez. Bak sana söylüyorum. Her söyleyeceğin söze iki söz söylerim. Her yere gelir konuşurum. Hiç TV'lerden ayrılmam. Sallamak yok. Yanındakiler kulüpte konuşuyor, Galatasaray'dan dönmeler. Bak onların hepsini duman ederim. Ayıp.



3 TEMMUZ KONUSU ÇOK ÖNEMLİ



3 Temmuz önemli konu. 3 Temmuz'dan itibaren sıkıntılar yaşadık. 3 Temmuz'dan önce, 8.5.2011 tarihinde olağan mali genel kurul toplantısı için hazırlanan kitapçık var. Mali genel kurula sunduk. Karabük'te Karabükspor ile maçımız vardı. Ben buraya katıldım, helikopterle Karabük'e gittim. O gün Fenerbahçe'nin bütçesini 250 milyon dolara bağlamışız. 2011 yılında. Bu bütçeyle işlem yapacaktık ama kısmet olmadı. Kısmet olmadı. 3 Temmuz'dan önce Murat Özaydınlı geldi, hisse senetleri 1.8 milyar dolar oldu. Yüzde 15 hisse satışı yapalım. O zaman 270 milyon dolar kulübe para gelecek. 150 milyon dolar borcumuz var, onu ödeyelim. 100 milyon doları nakit bankaya koyalım. 20 milyon dolar da transfer yapalım dedi.



KOÇ, 3 TEMMUZ'UN NERESİNDE



2009 yılında dünyanın en çok gelir geitren kulüpleri arasında 19. sıradaydık. 20 takımın yer aldığı listeye giren ilk Türk kulübü oldu. Forbes bu manşeti attı, 'Aziz'in mucizesi' diye. Gelecek 20 yılın takımı olduğumuzu söylüyorlardı ama 3 Temmuz işte. Ali Koç, 3 Temmuz'un neresinde anlamadı. Bir gün kırmızı çizgimiz diyor, bir gün 2013'ten sonra yönetimin başarısızlığı diyor. Ya hep beraber 3 Temmuz'dayız, ya değiliz. Benim dava arkadaşlarım, bana FETÖ'cü diyorlar dedi. Hiç kimse söylemedi, bu bir. Ona girersek, Hakan Şükür'ün söylediklerine cevap vereceksiniz bu bir.



BİZ HAPİS YATTIK



Biz hapis yattık. Giresun'daki insanlar, bizden dolayı hapis yattılar. Ona bizim tamam. Arkadaşımız, şeyimiz kabul. Bu tarafta 2012'de seçim var, ben hapisteyim. Sen yönetime girmedin, ayrıldın gittin. Ben gittim polise dedim ki, ben bunların hepsinden şikayetçiyim polisten, hakimden, savcıdan, dışarıdaki adamlarından şikayetçiyim. 3 arkadaş dilekçe verdi. 75 kişi bu davada taraf olup dilekçe vardı. Karar çıktı. Bizden başka herkes sevindi. Biz sevinmedik. O dava başka türlü bitse bizler uğraşacaktık. Daha belli değil. Daha gidecek Yargıtay'a. Dünyayı kazanmadık, bir mahkeme. Milleti kandırmayın, biz olmasak dava olmaz. Onun politikasını biz yapalım. Fenerbahçe için açılacak davaların da muhakkak bizim kontrolümüzde olması lazım. Her şeyi biz yaşadık. Dışarıdaki avukatlar bunu bilemez. Ne kaybettiğimizi biz biliyoruz. Bize sormadan hareket etmeyin. Yargıtay'da dava devam ediyor. Sonra sıkıntı yaşarsınız.



OBRADOVIC BENİM DOSTUM



Obradovic beni dostum, arkadaşız. Birbirimizi seviyoruz. Akşamları otururduk, Ozan Bey 'Bir sıkıntısı var' derdi. Oturur konuşurduk. 5 dakika basket. 5-6 saat hayat hikayesi. O anlatırdı, biz anlatırdık. Benim birader Ali takılırdı ona, 'Sen alan savunması yaptırmayı bilmiyorsun, Mahmut Ağabey öğretsin der' şaka yapardı. Baskonia'da 35 sayı farkla yenildik. Oraya gittik.





OZAN BALABAN



Baskonia'da yenildik. Obradovic dedi ki, 'Ben kulübe ve Aziz Bey'e verdiği sözleri tutamıyorum, bırakıyorum' dedi. Aman dedi Aziz Yıldırım, kapıyı kapat basına konuşmasın, geri döndüremeyiz. Otele gittik, kampımız var. Aziz Bey dedi ki, 'Obradovic, ben başkan olarak gelmedim. Sen benim yol arkadaşımsın, yol arkadaşı bırakmaz.' Oradan dönüp şampiyon olduk.



AMATÖR İLE ÖVÜNÜYORLAR AMA...



Amatör şubelerle durmadan övünüyorlar. Bunların yüzde 90'ı, bu yönetimin ta yıllar öncesinden attığı tohumların yeşermesindendir. Bizi unutmasınlar, biz yarattık. Bunları söylemekten korkmasınlar. Ben geldiğimde Bursa'yı 5-1 yendik, gazeteciler beni şişiriyorlar, bir şey yapmadık. Para ödedik, geçen yönetimin aldığı futbolcular. Şimdi de bu sporcular, bizim getirdiğimiz sporculardır. Olimpiyatlarda başarılar diliyorum. Ülkemize madalyalarla dönerler inşallah.



RAHMİ KOÇ...



Futbol takımı 6 defa şampiyon oldu. Bunun dışında Ali Bey... Bir şey söyleyeceğim de ayıp kaçacak. Koç'un çocuğuna bir şey söylemek istemiyorum. Rahmi Koç'a saygım var, çünkü hapishanede beni gelip ziyaret etti. Bir şey söylemeye çekiniyorum, vallahi çekiniyorum ama o çekinmiyor. Patavatsızca konuşuyor.



ALİ KOÇ HESAP BİLMİYOR



5 senede bir şampiyon oldular diyor. Hep aynı şeyi söylüyor, ben dinlemiyorum da arkadaşlar söylüyor. 5 senede 1 oluyor ama 6 senede 2, 7 senede 3, 9 senede 4. Ya hesap bilmiyor, ya da birileri bir şey söylüyor. Hey Allahım ya.



HOCA BULAMIYORUM DİYOR

SEN KOÇ'SUN, GEREĞİNİ YAP



20 senede 17 teknik adamla çalıştım. Otto Baric'i de sayarak 17. Onlar da Aykut'u sayarsa 7. Bir söz de şu, 'Fenerbahçe'ye antrenör bulamıyorum, insanlar gelmiyor.' Böyle bir söz Fenerbahçe ve Türkiye'ye hakarettir. Her şey parayladır. Parayı verirsen gelirler. Sen bana ver 10 milyon euro, bak sana kimleri getiriyorum. Sen Koç'sun ya. Sen benim gibi babası öğretmen aile çocuğu değilsin. Sen Koç'sun, farkında değilsin. Gereğini yap. Gereğini yapmayacaksan aday bile olma. Birisi çıkar. 34 bin üye var. Bak rakip seçim yapıyor, 5 aday çıkıyor. Biz niye halka açtık bu kulübü! Şu an üye 34 bin. 10 bin de temsilci üye var, 44-45'e geldik. Niye aday çıkmıyor?



KULÜBÜNÜZE SAHİP ÇIKIN



Ömür boyu kalacak olsam halka açmazdım. Kaybedince ne olacak? Kaybedince büyürsünüz. Biz kaybedince para kazandık, ailemize zaman ayırdık. Bak herkes mutlu. Sizlerden ricamız, lütfen kulübe daha çok sahip çıkın.



PİNPONDA AVRUPA ŞAMPİYONU OLDUK



Ülker'le birleşmeden sonra 2006'da, şampiyonluklar geldi. Bizden önce 1 şampiyonluk vardı. En son şampiyonluk, 1990'larda Necdet Kaptan'la. Ben de o dönem voleybol şubesi kaptanıydım. O zaman şampiyon olmuştuk. Ülker'le birleşince 7 şampiyonluk yaşadık. Pinponda bile Avrupa şampiyonu olduk. Maça gittim, bir yarım saat otur git dediler. Kış. İçerisi nemli. Ya kapıları açın dedim, kapılar açınca pinpon topu gidiyor. 4 saat orada oturdum. Tam kalkacağım, ya dur bu maçı da izle.



F.BAHÇE'Yİ ANADOLU KULÜBÜ YAPTILAR



Biz büyük başarılarla büyük Fenerbahçe'yi yarattık. Bunlar Fenerbahçe'yi Anadolu takımı haline getirdiler.



TOTTENHAM, BARÇA DİYORSUN



Sayın Başkan diyor ki, bir şey yapmak için yönetimde olmak mı lazım diyorsun. Baba sen konuşurken Totteham, Barcelona aram iyi diyorsun, oyuncu getirecek havası veriyorsun, 1 tane oyuncu gelmedi.



G.SARAY ALMASIN DİYE ALDILAR



Önümüzdeki seneden sonra çok ödeme var. Başakşehir'den aldıkları İrfan'a Marsilya ve Galatasaray 4.5 milyon euro önerdiler. Biz 11 milyon euro verdik. Beni yalanlamaya kalkmasınlar, evrakları koyarım önüne. Ayıp ya! Fenerbahçe'yi ve Ali Bey'i kandırıyorlar. Galatasaray 9 verdi diyorlar, Galatasaray'a gitmesin diye alıyorlar. Yazık ya, Fenerbahçe'ye de yazık, paralarına da...



MESUT ÖZİL, İRFAN CAN KAHVECİ



Mesut Özil. Kahveci, İrfan Kahveci. Kaça aldı, bilen var mı? Ben söylüyorum bak. 1 lira bugüne kadar bugün için federasyona ödeme göstermediler. Gösterdiler veya 1-1.5!



BİZ ÇOK DAYAK YEDİK

SEN PAMUKLARA SARILDIN



Gazeteci, 'Emre Belözoğlu şampiyon yapsa kalır mıydı' diyor. 'Belki ben kalmazdım' diyor. Niyeti şu, bırakıp gidecek. Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon dedirtmek. Benim yarattığım borçtan daha fazla borç yarattılar 3 senede. Ne oldu? Yanlış transferler. 52 adam alacağına 10 tane alaydın, Aykut ve Hasan'ı tutsaydınız ama içine Aziz Yıldırım kaçmış. İlle benle yarışacak. Benle yarışamazsınız. Ben sokakta büyüdüm. Sen pamuklara sarılarak yaşadın. Biz çok dayak yedik, çok. Sen bunları yaşamadın.



KENDİNE YAKIŞAN YÖNETİCİLERİ AL



Yine duyduğum isimlere gidersen, bu iş olmaz. Ali Koç kendine yakışan yöneticiler alsın. Onlar yüksek olmalı ki Fenerbahçe yukarı çıksın. Benim yönetimimden bir başkan çıktı Ali Koç, bir TFF başkanı çıktı Nihat Özdemir. Bıraksam yöneticilerimden biri başkan olacaktı bırakmadım, ben gireceğim dedim siz durun. Espri bunlar. Bir daha hayatta düşünmüyorum, düşünmeyeceğim. Arkadaşlarımın hepsi layıktır. Hep beraber olacağız.



PROTOKOLDE OTURACAĞIM



Çekildik kenara oturuyor yok bundan sonra. Protokolde oturacağım. Beni görecekler. Loca almayacağım. Bak loca almam, paşam. Ben bedava, devletten. Ona göre, bilin. Sportif başarı olmaz, kazanırsın. Borç olur, ödersin. Fenerbahçelilik ruhunu kaybediyoruz. Telafisi yok onun. En büyük sorun bu.



KULÜBÜ SATAMAZSINIZ



2018 seçiminden önce bir gazeteci yazıyor, ben cevap veriyorum. Katarlılara satıyor dediler. Katarlılar ile bir reklam çalışması içindi, olmadı, bir fotoğraf çıktı. Fenerbahçe'nin satılması için kulübü satmanız lazım. Bu operasyona genel kurulun karar vermesi lazım. 3'te 2 çoğunluk istemedikçe yapamazsınız. Benim hayatım boyunca böyle bir düşüncem olmadı



MURAT ÜLKER...



Murat Ülker, tehditlere ve uyarılara rağmen 6-7 defa hapishaneye geldi. Allah ondan razı olsun. Bu salonu açmayacağız sen çıkana kadar, hayır dedim aç. Bir kargaşa olmuş, 2 yönetici mutlu olmamış. Ben çıkınca kendisine dedim ki, sen bu iki salonun tapusunu ver, 38 dönüm arsayı al, halledelim. Tamam dediler, yaptık. Murat Bey beni çağırdı, dedi ki arsaları satsam 230 milyon. 3-5 satarım. Ben bu arsaları Fenerbahçe'ye yürüteyim, paramı ver, kar ne çıkıyorsa yüzde 50-50 paylaşalım. Ben bunu devletle konuştum, sıcak baktılar. 3 yıllık bir anlaşma yaptık sözlü. Bunlar hesap kitap çıkardı. 75 milyon euro bize, 75 milyon euro Ülker'e. Ülker parasını alıyor, komisyonlar alınıyor, inşaatlar ve bir formül. 3 yıl sonunda bu yapılmazsa arazi geri iade edilecek. Bunu yapmadılar, yapamadılar. Gittiler rica etti Murat Ülker'e. Murat Ülker benden de iyi Fenerbahçelidir, bunu bilin. Bu şartlarda kaldı. Sözleşme bitmesine rağmen söz üzerine devam eden bir durum var. Bu paranın içinde 230 trilyonu da gösterdik. Arsa geri alınmadığı için o paranın düşmesi lazım o borcun içinde.



1 MİLYAR 895 KALAN BORÇ VAR



1 milyar 895 kalan borç var. O günkü kura bölerseniz, 420 milyon euro borç var. Kendi hesaplarına göre, bu Ülker arazisi için tahmini 165 milyon. Arsayı verdik, nereye harcayacağız. Böyle harcama olsa konsorsiyum yapacağız. Personele sağlanan fayda ve hizmetler 218 milyon. Personel çalışıyor kulüpte, işten atarsak şu bu 218 milyon... Var ya bir tane, çok biliyor bankacı. Kulüp burası, dayıyor. Ertelenen vergi, 12 milyon, kabul olabilir. 31.12'de tahakkuk etmiş borç, 76 milyon, buna da tamam, bir şey olmaz. Bunların toplamı 19.555 euro oluyor. 440 milyon euro toplarsan. 440 milyon euro borç bıraktım diyoruz. 440 milyon euro'nun yarısı 230 milyonu dövizdir. Geri kalan kısmı Türk Lirası'dır. Dövizi 10 lirayla çarparsan Türk Lirası o kadar aşağı gitti. Dengeli. Borç daha az. Bunlar 50 milyon euro'ya oyuncu sattılar. 25 halka arz açtılar. Ankara devletten, sağdan soldan, villalar sattılar. Hayırlı olsun villalar gitti. 100 milyon euro da böyle nakit para gitti. Siz bu parayla gidip borcu kapatsana. 230'u kapatsan, 130'a düştü. Sen yedin. Borç enkaz. Yok ya! Ne güzel!



ŞİMDİ OZAN TUFAN'I SATACAKLAR



Benim bunlara bir teklifim var, anlıyorlarsa. Demin saydığım tüm mallar, 591 milyon dolar mal varlığı var Fenerbahçe'nin. Ülker Stadı, Ülker Arena, Samandıra, Kolej, Faruk Ilgaz, Ankara İncek, Ataşehir, Gebzeler ve arsalar Şile, Düzce her yerdeki arsalar Topuk, Antalya, Kayseri, Edirne hepsini koyunca 591 milyon dolar malı var Fenerbahçe'nin. Artı 300 milyon dolar ben bunlara Futbol AŞ parası artı sporcular bıraktım. Ozan'ı satacaklar şimdi, gidip borcu kapatsınlar. Ozan'ın parasını versinler, banka borcu kapansın.





440 MİLYON BORÇ BIRAKTIM

100 MİLYON BENİM BIRAKTIKLARIM



Basit hesap, 440 milyon borç bıraktım. Siz 100 milyon euro benim bıraktığım şeyleri sattınız, yediniz. Sermaye artırımı, devletten aldınız. Biz olsak kapatacaksık. 340 milyon euro'ya borç düştü. 340 milyona borcu aldığım zaman, demin size gösterdim. Sayın Ali Şen döneminde aldığım rakam 27 milyon dolardı. Bugüne çevirince 70-80 milyon euro'ya geliyor. Onu da düşelim, 70. Kaldı 270 milyon euro ben size borç bırakmışım. Ben size 75 milyon euro hemen alacağınız, başlatacağınız arsa vardı inşaat. Beceremediniz. Başka kafalardaydınız. Başka yerlere gittiniz. Onlar da parmak bastılar, bitti. Beceremediniz. 200 milyon borç bıraktık demek. 200 milyon borç. Enkaz işte bu.



BEN BUNU KULÜBE ÖDEMEYE HAZIRIM



Ben diyorum ki, 500 milyon euro size mal varlığı bıraktım. 200 milyon euro da borç bıraktım, haydi diyelim 300. 500, 300... 500, 300'ü geçerse ben bunu kulübe ödemeye hazırım. Bir daha da sakın kimse enkaz edebiyatı yapmasın. Galatasaray ve Beşiktaş'tan daha iyi durumdayız. Üstümüzden 3 Temmuz silindir gibi geçti hem de.



BİZ ÖMRÜMÜZÜ VERDİK



Ben 5 arkadaşımı görevlendireceğim, kulüpte dediğim şeyleri inceleyecekler. Ne çıkarlarsa tutanak tutup kamuoyuna deklare etsinler. Onlar yapmazsa mahkemeye müracaat edeceğiz. Biz ömrümüzü verdik. Para sakın ha! Parasal konuyu böylece kapattım.



TARİHİ TERSTEN YAZIYORLAR



Tarihi tersten yazıyorlar. Boşuna hoca arıyor. Ben olsam Emre'yle devam ederim. Yeni getireceği macera olacak.



3 sezonda 3 farklı takımın şampiyonluğunu gördük. Avrupa'ya gidemedik. Sportif başarın nasıl diyorlar, 6 diyor. Sıfır!



Kadıköy'de Galatasaray'a karşı yenilmezlik serisi bitti, Trabzonspor yenilmezlik serisi bitti, Beşiktaş yenilmezlik serisi bitti. Sahamızda yenilgi rekoru kırıldı. Kadıköy'de çıkış yok sloganı bitti.



90 MİLYON DOLAR VERİRİM DEDİ



Fenerbahçe'de o kadar sponsordu ki... Biz kime gitsek, saygıyla bakıyordu. İhtiyacınız var, tamam bitti. 20 sene hiç sponsorsuz kalmadık. Fenerbahçe'nin 1 sezon forma reklamı yoktu. Murat Ülker her şeyden çıkıyorum ama seni yüz üstü bırakmak istemiyorum dedi. Stadyum isim hakkı alayım, 90 milyon dolar para vereyim dedi.



KOÇ GRUBU SPONSORLUKLARI



Koç Grubu'nun tüm şirketleri Fenerbahçe'de sponsor. Kendisi ayrılıp gittiği zaman bu sponsorluklar devam edecek. Etmeyecekse, gelen başkan için büyük sıkıntılar başlayacak. Buzdağının altı bu. Çok tehlikeli bir şey. Kendi şirketlerinden vermesin. Kamuoyundan bulsun. Ucuz olsun, onlardan alıp koyalım. Fenerbahçe'nin geleceği sağlam yerlere oturayım dedi.



KULÜBÜ, KENDİNE BORÇLANDIRMIŞ



50 milyon dolar kulübe vermiş. 292 milyon kulübü kendine borçlandırmış. Bunun üzerine temlik koydurdu mu, cevap versin. 151 milyon euro verecekti hani.



ŞAMPİYON OLAMAYACAKSIN MADEM...



Fenerbahçe'nin ölüsü her sene ikinci, üçüncü olur. Şampiyon yapmayacaksan niye geliyorsun ya! Bütün kulüpteki personeli gönderdiler. Sonra o insanlar başka iş ararken, 'Bunları almayın' dediler. Tazminat vermediler bir de, pazarlık yaptılar, ver tazminatını ya.



BAYRAKLARI HAZIRLAYIN DEDİ..



1 sponsorun kulübe ne verdiğini bilen var mı ya, kimse bilmiyor! Ali Koç seçim sloganında, "Bayrakları hazırlayın, güneş doğacak" diyor. Bilmediği bir şey var, Kalamış'ta güneş batar, mehtap vardır, yakamoz vardır.



BAYRAKLARI HAZIRLAYIN DEDİ..



1 sponsorun kulübe ne verdiğini bilen var mı ya, kimse bilmiyor! Ali Koç seçim sloganında, "Bayrakları hazırlayın, güneş doğacak" diyor. Bilmediği bir şey var, Kalamış'ta güneş batar, mehtap vardır, yakamoz vardır.



SEN, 3 TEMMUZ'UN NERESİNDESİN



3 Temmuz'a sahip çıkacağız diyor. Hiçbir yerinde yoktun ki abi sen. Zorla söyletiyorsun bize. 3 Temmuz'u yaşayan içinde yaşasın. Kulübe düşen görevler neyse yapsınlar. 3 Temmuz'la ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum.



AZİZ YILDIRIM'IN GÖZYAŞLARI



Bu Metris'i yaşayanlar, kitap haline getirecek biri. Bir gün birileri onu yazacak. Herkes öğrenecek o zaman. İkimizi birbirine düşürmek istiyorlar. 'Başkanı ver, bu akşam evinde yat' dediler. Bu sınavlardan geçtik ama kaçmadık!



VOLKAN BALLI'YI BU KULÜPTEN GÖNDER



Volkan Ballı, geçen hafta İlhan Ekşioğlu'na sarılıyor. Bu adam 'Fenerbahçe şike yaptı' diyor. Başkan ben ona alkolik demişim, o da yüzden onu söylemiş. Sen bana zarar ver, niye Fenerbahçe'ye zarar veriyorsun. Ondan ötürü Volkan Ballı o tweeti atmıl. Volkan Ballı'yı göndermezsen Ali Koç, senle beraber onu gönderirim. 3 Temmuz'a ihanet edenlerin bu kulüpte yeri yok, olamaz! Bunları temizle! Arkamızdan iyiler bir yerde kazanır diyorsun. İyi değilsin kazanamıyorsun.





MARCO AURELIO



Marco Aurelio'yu kulübe almışlar. 2008'de İspanya'ya gitti. Gitme yalvarıyoruz adama. Aragones tutun bunu diyor, Allah rahmet eylesin. Xabi Alonso'yu istedik. 20 milyon euro veriyoruz gelmiyor adam. İngiltere'ye gitti sonra. Hayaliymiş.



ERSUN YANAL, CANER, GÖKHAN



Ersun Yanal giremez dedim, getirdiler. Caner ve Gökhan giremez dedim, getirdiler. Hepsini denediler, olmadı. Bir tek Alex kaldı, onu da getirsinler bitsin.



SEMİH ÖZSOY



Semih Özsoy'a söylediği lafları ben kardeşime söylemem. O kadar methetmedim. Yönetimde kavga etmişler bir gün, ayrıldılar. Fenerbahçe'ye 3 yılda ne yatırım yaptılar, hiçbir şey



NİHAT ÖZDEMİR



Nihat Özdemir'le kavga ediyorlar, daha sezon başlamamış. Önce içeridekilerle barışacaksın. Cuma günü yarın. İki tane arkadaşımız ihraç edilmek üzere oylamaya gelecek. Ben onlar için kulüpte kalsın diye oy vereceğim. Barış istiyorlarsa bunu yapsınlar. Nihat Başkan, benimle 15 seneye yakın yönetimdeydi, ikinci başkandı. Hepimizin hatası olur, sevabı vardır, günahı vardır. Bu bir hizmettir, paralı bir hizmet yeri değildir burası. Bir cümle kullanmış, yanlış. Biz de bazen sürçü lisan ediyoruz. Arıyoruz düzeltiyoruz. Kavga etmeyin Nihat Bey'le. Nihat Bey'i yanınıza alın. Nihat Bey sizin dediğiniz her şeyi yapmaz, yapamaz, gücü yok. Yaparsa orada olamaz. Kanuni olarak olabilecek her şeyde sizin yanınızda olur. Şikayetleriniz olur, ağabey deyin, başkan deyin anlatın. Evine gidin anlatın. Hiç korkmadan, çekinmeden anlatın. Basın yazsa da korkmayın anlatın. Nihat Bey'e böyle yapmayın. Sow'un transferinde de rol alan kişilerden biridir. Bu tip kulübe 25 seneden hizmet etmiş insanları harcarsanız, siz gidersen sizin arkanızdan yaparlar. Bu adamcağızı taraftarın önüne attınız. Nihat Bey, Amerikan Hastanesi'nde kovid nedeniyle yattı. Emre'yle gittin adamı gizlice ziyaret ettin. Bu ne perhiz, bu ne turşu. Adamı atıyoruz dedin, istifa dilekçesi verdi, ne yaptınız dilekçeyi.



İÇERDE FETÖ'CÜ ÜYELER VAR



Nihat Bey'i atana kadar içeride FETÖ'cü üyeler var. Onları atın. Bir kısmını da biz üye yaptık. 'Savcılar, hakimlerle ben mi yemek yedim, üye yaptım' diyor. Onların FETÖ'cü olduğunu o dönem kimse bilmiyordu. Üye oldukları zaman yönetim kurulu kararının altında senin de imzan vardı.



İYİ VE KALİTELİ YÖNETİM YAP



İyi ve kaliteli yönetim yap. Sen Koç Ailesi çocuğusun. Değerli üyeler var. Bak daha kötü olacağız, bak daha kötüye gidecek. Böyle olmaz. Bu seyirci, tribünlere gelince bizim gibi durmaz. Emin Cankurtaran, Cemil Turan'ı aldı. Ona para attılar, al paranı da git diye. Sen iyi ola ben alkışlayacağım, iyi yap destek olacağım.



MARATON TRİBÜNÜ AÇIN, OTURACAĞIM



Yarın kongreye geleceğim. Buradan da yönetime çağrı yapıyorum. Maraton altı açsınlar, orada oturacağım. Bütün kongre sürecinde kalkmadan seyredeceğim. Kongrenin kazasız belasız geçmesini Allah'tan niyaz ediyoruz. İnşallah öyle olur.



16. MADDE VARİ ÇOK TEHLİKELİ



16. madde var yarın, çok tehlikeli. Bu maddelerlde şirketler kurma, devretme, her şey var. Hepsi soyut, somutta bir şey yok. Gayrımenkulleri satıyor. Hisse senedi satıyor. Ne kadar yapacağı belli değil. Burada bir rakam belli değil. Yüzde 50'ye kadar sattı. Bu ne kadar tutuyor. Bu 16. madde için önerim, bunu çeksinler. Otursunlar, bu A-B-C maddelerini anlatsınlar. Bu kadar para gelecek, böyle harcayacağız desinler. 1 ay içinde genel kurul yapsınlar, kabul edelim, geçsin gitsin. Buna bu şekilde karşıyım. Bunun arkasından kulübü de satıyorum diyebilirler. Devam ederlerse mahkemeye giderim, haberleri olsun.



FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ



Fenerbahçe Üniversitesi açılış zamanı Cumhurbaşkanı Erdoğan bize çok destek oldu. Cumhurbaşkanımız dedi ki, 'Niye bu üniversite için bu kadar uğraşıyorsun?' dedi. 10 yıldır uğraşıyordum. 'Rakiplerden birinin üniversitesi var?' dedim. 'O onların değil' dedi. 'Olsun o zaman ilk biz olalım' dedim. Sağolsun, Cumhurbaşkanı Erdoğan izin verdi.



50 MİLYON TL PARA ALMIŞLAR



Medicana'dan üniversite için 50 milyon TL para almışlar. Onu da düşün. 8 tane lojman satmışlar. Ataşehir'den 2 tane lojman var onu da satmışlar. Neleri sattıkları belli değil. İnşallah açıklarlar.



FENERBAHÇE'Yİ SATAMAZLAR, NOKTA



"Kimse Fenerbahçe'yi satamaz! Nokta! Kimin ne korkusu var! Yapamazlar. Futbol AŞ'de sıkıntı var ama onu bilin."



YÜREKLİ ADAM; RIDVAN DİLMEN



"Metris'e gelenleri tehdit ediyorlardı ama bir tane yürekli adam vardı, her akşam geliyordu. Rıdvan Dilmen!"



