Ayoub El Kaabi, Fenerbahçe için geliyor!

Olympiakos ile sözleşmesi sona eren Ayoub El Kaabi'nin, pazartesi günü Türkiye'ye gelerek Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacağı iddia edildi. İşte detaylar...

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Ayoub El Kaabi, Fenerbahçe için geliyor!
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30 Haziran 2024 21:58
Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, golcü transferinde mutlu sona ulaşmak üzere.

Fas basınından Mountakhab'ta yer alan habere göre; sarı lacivertli takım, Olympiakos ile sözleşmesi sona eren Ayoub El Kaabi'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE İÇİN GELİYOR

Haberde golcü oyuncunun pazartesi günü Türkiye'ye gelerek Fenerbahçe ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öne sürüldü.

KAZANACAĞI ÜCRET

Tecrübeli golcünün Fenerbahçe'de yıllık 2 milyon euro kazanacağı ve 1 milyon euro da imza parası alacağı yazıldı.

Ayoub El Kaabi, Türkiye'de daha önce Hatayspor forması da giymişti.

Olympiakos formasıyla geçtiğimiz sezon 50 maça çıkan 31 yaşındaki El Kaabi, 33 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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