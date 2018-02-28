  •  
    G.Saray istedi, İtalya yolunda! Resmi teklif...
  •  
    Emre'den Fenerbahçe itirafı; "Ben isterim..."
  •  
    Üç büyük takım istedi, transfer cevabı geldi!..
  •  
    Galatasaray'a sürpriz GOL ve ASİST makinesi
  •  
    Bedavaya "TRANSFER" edilebilecek 24 futbolcu

Aykut Kocaman'ı Beşiktaş'a karşı çıldırtan istatistik

Beşiktaş karşısında yaklaşık 70 dakika boyunca hiçbir varlık gösteremeyen Fenerbahçe'de dört futbolcu uzun süre topla buluşamadı. .

Aykut Kocaman'ı Beşiktaş'a karşı çıldırtan istatistik
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Şubat 2018 12:11
Beşiktaş karşısında yaklaşık 70 dakika boyunca hiçbir varlık gösteremeyen Fenerbahçe'de dört futbolcu uzun süre topla buluşamadı.

Goal'ın haberine göre; Beşiktaş karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyetle şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan, ayrıca ortaya koyduğu etkisiz futbolla da taraftarının tepkisini çeken Fenerbahçe'de, maçla ilgili dikkat çekici bir istatistik ortaya çıktı.

Özellikle Şenol Güneş'in 30'uncu dakikada beş oyuncusunun yerini değiştirip 4-4-2'ye geçmesinin ardından, Fenerbahçe'nin topla oynama yüzdesi giderek düşmeye başlamıştı. Sarı-lacivertli dört futbolcunun topla buluşma sayıları da bunu net olarak gösteriyor. Öyle ki, Fenerbahçeli dört futbolcu, maç boyunca toplam 62 dakika topa dokunamadılar bile.

Fernandao, 56. dakika – 76. dakika arası
Josef de Souza, 49. dakika – 69. dakika arası
Mehmet Topal, 28. dakika – 40. dakika arası
Aatıf Chahechouhe ise 27. dakika – 38. dakika arası topla buluşamadılar.

.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için