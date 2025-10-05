05 Ekim
Samsunspor-Fenerbahçe
20:00
05 Ekim
Kasımpaşa-Konyaspor
1-1
05 Ekim
Le Havre-Rennes
18:15
05 Ekim
Udinese-Cagliari
1-1
05 Ekim
Bologna-Pisa
4-080'
05 Ekim
Fiorentina-Roma
1-277'
05 Ekim
SSC Napoli-Genoa
19:00
05 Ekim
Juventus-AC Milan
21:45
05 Ekim
Lyon-Toulouse
1-080'
05 Ekim
AS Monaco-Nice
18:15
05 Ekim
Real Sociedad-Rayo Vallecano
19:30
05 Ekim
Strasbourg-Angers
18:15
05 Ekim
Lille-PSG
21:45
05 Ekim
FC Twente-Heracles
2-1
05 Ekim
Feyenoord-FC Utrecht
3-2
05 Ekim
Alkmaar-Telstar
17:45
05 Ekim
Go Ahead Eagles-NEC Nijmegen
21:00
05 Ekim
Celta Vigo-Atletico Madrid
22:00
05 Ekim
Espanyol-Real Betis
19:30
05 Ekim
Karagümrük-Gaziantep FK
0-037'
05 Ekim
Hamburger SV-Mainz 05
18:30
05 Ekim
Göztepe-Başakşehir
20:00
05 Ekim
Sarıyer-Sakaryaspor
1-2
05 Ekim
Iğdır FK-İstanbulspor
1-177'
05 Ekim
Sivasspor-Serik Belediyespor
0-077'
05 Ekim
Bodrum FK-Hatayspor
19:00
05 Ekim
VfB Stuttgart-FC Heidenheim
0-049'
05 Ekim
Mönchengladbach-Freiburg
20:30
05 Ekim
Sevilla-Barcelona
1-020'
05 Ekim
Aston Villa-Burnley
2-178'
05 Ekim
Everton-C.Palace
1-179'
05 Ekim
Newcastle-N. Forest
1-080'
05 Ekim
Wolves-Brighton
1-079'
05 Ekim
Brentford-M.City
18:30
05 Ekim
Alaves-Elche
3-1
05 Ekim
FC Porto-Benfica
23:15

Ayhancan Güven, şampiyon oldu!

Hockenheimring 2. yarışta zafere ulaşan Ayhancan Güven, DTM şampiyonluğunu kazanmayı başardı.

05 Ekim 2025 15:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ayhancan Güven, 2025 Almanya Binek Otomobil Şampiyonası'nda (DTM) sezonun final yarışını kazanarak DTM tarihinde şampiyonluk kazanan ilk Türk pilot oldu. Genç sporcu, bu başarısıyla Türkiye'nin otomobil sporlarındaki en büyük başarısına imza attı.

Almanya'nın efsanevi pistlerinden Hockenheimring, 2025 Almanya Binek Otomobil Şampiyonası'nda (DTM) sezonun final yarışına ev sahipliği yaptı. Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, şampiyonluk yarışına ikinci sıradan başladığı bu kritik mücadelede, sergilediği performansla damalı bayrağı ilk sırada geçti.

TARİHİ ŞAMPİYONLUK

Bu sonuçla DTM tarihinde şampiyonluk kazanan ilk Türk pilot olan Güven, kariyerinde yeni bir sayfa açarken Türk motor sporları tarihinde de önemli bir dönüm noktasına imza attı.


FIA sürücü sınıflandırmasında "Altın" kategoride yer alan ve bu klasmandaki tek Türk pilot olan Ayhancan Güven, aynı zamanda Porsche Fabrika Pilotu olarak uluslararası arenada Türkiye'yi başarıyla temsil ediyor. 2019 yılından bu yana Red Bull'un desteğiyle yarışan Güven, bu zaferle birlikte dünyanın en iyi pilotlarından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Sezon boyunca sergilediği istikrarlı performansla dikkat çeken milli sporcu Hockenheimring'deki bu tarihi zaferiyle hem kendi kariyerinde hem de Türk motor sporları tarihinde yeni bir dönemi başlattı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 8 3 3 2 10 12 12
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 1 6 7 16 4
