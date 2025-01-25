AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final

AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final programı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final
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25 Ocak 2025 15:26
AXA Sigorta Kupa Voley'de kadınlar ve erkeklerde çeyrek final etabının maç programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre karşılaşmalar kadınlarda 12-13 Şubat, erkeklerde ise 18-19 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Tek maç üzerinden yapılacak çeyrek final karşılaşmalarını kazanan takımlar Dörtlü Final'e kalacak.

Çeyrek final etabının maç programı şöyle:

Kadınlar

12 Şubat Çarşamba:

13.00 Eczacıbaşı Dynavit-Kuzeyboru (İBB Cebeci)

14.00 Fenerbahçe Medicana-Bahçelievler Belediyespor (TVF Burhan Felek Vestel)

15.30 VakıfBank-Galatasaray Daikin (VakıfBank Spor Sarayı)


13 Şubat Perşembe:

19.00 Türk Hava Yolları-Beşiktaş (TVF Burhan Felek Vestel)


Erkekler

18 Şubat Salı:

13.00 Halkbank-Altekma (TVF Ziraat Bankkart)

17.00 Ziraat Bankkart-Arkas Spor (TVF Ziraat Bankkart)

19.30 Fenerbahçe Medicana-Spor Toto (TVF Burhan Felek Vestel)

19 Şubat Çarşamba:

14.00 Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Gençlik Spor (TVF Burhan Felek Vestel)

 
 
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