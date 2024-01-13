Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda güm tamamlandı

Polonya'da devam eden Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda 500 ve 1500 metre yarışlarında mücadele devam etti. 500 metredeMurat Tahtaci 9'uncu, Furkan Akar 19'uncu olurken1500 metrede Metehan Atan 18'inci, Furkan Akar 22'nci sırada yer aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda güm tamamlandı
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13 Ocak 2024 23:42
Milli sporcular, Polonya'da devam eden Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda 500 ve 1500 metre yarışlarında mücadele etti.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun açıklamasına göre Gdansk şehrindeki organizasyonda 42 sporcunun yer aldığı 500 metrede milli buz patencilerden Murat Tahtaci 9'uncu, Furkan Akar ise 19'uncu oldu.

43 sporcunun mücadele ettiği 1500 metrede ise Metehan Atan 18'inci, Furkan Akar ise 22'nci sırada yer aldı.

Şampiyonada pazar günün 1000 metre ve takım yarışları yapılacak.

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