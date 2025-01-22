Atletico Madrid, 10 kişi Leverkusen'i devirdi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid, sahasında Bayer Leverkusen'i 2-1'lik skorla yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Atletico Madrid, 10 kişi Leverkusen'i devirdi!
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22 Ocak 2025 01:01
Son güncelleme 22 Ocak 2025 01:09
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Atletico Madrid ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Metropolitano'daki mücadeleyi Atletico Madrid, 2-1'lik skorla kazandı.

Atletico Madrid, Pablo Barrios Rivas'ın 25. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kaldı. Leverkusen, devre bitmeden 45. dakikada Piero Hincapie'nin attığı golle soyunma odasına 1-0 ile gitti.

10 kişilik Atletico Madrid, Julian Alvarez'in 52. dakikada attığı golle eşitliği yakaladı. Alvarez, 90'da attığı golle takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi.

Leverkusen'de de golü atan Hincapie, 76'da kırmızı kart görmesinin takımını 10 kişi bırakı.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid, 15 puana yükseldi. Bayer Leverkusen, 12 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında Atletico Madrid, Salzburg ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bayer Leverkusen, sahasında Sparta Prag'ı konuk edecek.

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