Asya'nın en büyüğü belli oluyor

2023 AFC Asya Kupası, Katar'ın ev sahipliğinde başlıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Asya'nın en büyüğü belli oluyor
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11 Ocak 2024 14:34
Asya kıtasının en prestijli futbol turnuvası AFC Asya Kupası'nda heyecan başlayacak.

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleştirilecek organizasyon, 12 Ocak-10 Şubat tarihlerinde Katar'da yapılacak.

Daha önce Haziran-Temmuz 2023'te düzenlenmesi planlanan Asya Kupası, Çin'in Kovid-19 salgını nedeniyle ev sahipliğinden çekilmesi sonrası Katar'a alındı ve 2024'e ertelendi.

Kupanın açılış maçında yarın Katar ile Lübnan, Lusail Stadı'nda saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Turnuvada grup müsabakaları 12-25 Ocak, son 16 turu 28-31 Ocak, çeyrek finaller 2-3 Şubat, yarı finaller ise 6-7 Şubat'ta oynanacak. 2023 Asya Kupası'nın 10 Şubat'taki final maçı, Dünya Kupası finalinin de oynandığı Lusail Stadı'nda yapılacak.

Katar, Asya Kupası'ndan elde edilecek bilet gelirlerini İsrail'in saldırıları altındaki Filistinlilere destek için bağışlayacak.

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