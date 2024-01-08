Arsenal ve ManU, Evertonlu yıldızın peşinde

Everton formasıyla gösterdiği performansla adından söz ettiren Amadou Onana için Arsenal ve Manchester United yarışa girdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Arsenal ve ManU, Evertonlu yıldızın peşinde
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08 Ocak 2024 17:41
Casemiro'nun yaşadığı sakatlık problemleri ve istikrarsızlığı nedeniyle orta saha takviyesi yapmayan hazırlanan Manchester United ile orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Arsenal transferde karşı karşıya gelecek.

EVERTONLU YILDIZIN PEŞİNDELER

Sport Bible'de yer alan habere göre Manchester United ve Arsenal bu sezon Everton ile iyi bir performans gösteren Amadou Onana için transfer yarışına girdi.

Everton'un, 22 yaşındaki Belçikalı orta saha için 60 milyon euro bandında gelecek bir teklife sıcak bakacağı söylendi.

Ayrıca haberin devamında Everton'un, Manchester United forması giyen Scott McTominay'ı kadrosuna katmak istediğinden dolayı Manchester United'ın bu transferde daha avantajlı konumda olduğu da söylendi.

21 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Everton formasıyla 21 resmi maça çıkan Amadou Onana bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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