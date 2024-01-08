Arsenal ve ManU, Evertonlu yıldızın peşinde

Casemiro'nun yaşadığı sakatlık problemleri ve istikrarsızlığı nedeniyle orta saha takviyesi yapmayan hazırlanan Manchester United ile orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Arsenal transferde karşı karşıya gelecek.



EVERTONLU YILDIZIN PEŞİNDELER



Sport Bible'de yer alan habere göre Manchester United ve Arsenal bu sezon Everton ile iyi bir performans gösteren Amadou Onana için transfer yarışına girdi.



Everton'un, 22 yaşındaki Belçikalı orta saha için 60 milyon euro bandında gelecek bir teklife sıcak bakacağı söylendi.



Ayrıca haberin devamında Everton'un, Manchester United forması giyen Scott McTominay'ı kadrosuna katmak istediğinden dolayı Manchester United'ın bu transferde daha avantajlı konumda olduğu da söylendi.



21 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Everton formasıyla 21 resmi maça çıkan Amadou Onana bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.





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