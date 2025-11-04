04 Kasım
SSC Napoli-E. Frankfurt
0-0
04 Kasım
Oxford United-Stoke City
0-385'
04 Kasım
Birmingham City-Millwall
4-082'
04 Kasım
Bristol City-Blackburn Rovers
0-177'
04 Kasım
Charlton Athletic-West Bromwich
0-084'
04 Kasım
Derby County-Hull City
2-184'
04 Kasım
Ipswich Town-Watford
1-180'
04 Kasım
Leicester City-Middlesbrough
1-080'
04 Kasım
Olympiakos-PSV Eindhoven
1-069'
04 Kasım
Slavia Prag-Arsenal
0-3
04 Kasım
Bodo/Glimt-AS Monaco
0-168'
04 Kasım
Tottenham-Kopenhag
4-070'
04 Kasım
Atletico Madrid-Union St.Gilloise
1-067'
04 Kasım
Liverpool-Real Madrid
1-068'
04 Kasım
PSG-Bayern Munih
0-261'
04 Kasım
Juventus-Sporting CP
1-170'
04 Kasım
Coventry City-Sheffield United
2-168'

Arsenal, rekorlar kırdığı gecede rahat kazandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Arsenal, deplasmanda Slavia Prag'ı 3-0 mağlup etti.

04 Kasım 2025 22:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Arsenal, rekorlar kırdığı gecede rahat kazandı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Arsenal, deplasmanda Slavia Prag'a konuk oldu.

Fortuna Arena'da oynanan mücadeleyi Arsenal, 3-0 kazandı.

Karşılaşmada Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Bukayo Saka penaltı noktasından ve 46 ile 68. dakikalarda Mikel Merino kaydetti.

DOWMAN TARİHE GEÇTİ

Arsenal'de 73. dakikada Trossard'ın yerine oyuna dahil olan 15 yaşındaki Max Dowman, Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en genç oyuncu oldu. Önceki rekor Dortmund formasıyla 16 yaşında sahaya çıkan Youssoufa Moukoko'ya aitti.

ARSENAL TARİHİNDE İLK

Karşılaşmada ilk golü kaydeden Bukayo Saka, Arsenal tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde dört deplasman maçında üst üste gol atan ilk oyuncu oldu.

Bu sonuçla birlikte Arsenal, 4'te 4 yaptı. Slavia Prag ise 2 puanda kaldı.

Devler Ligi'nde gelecek hafta Arsenal, Bayern Münih'i konuk edecek. Slavia Prag, Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.

