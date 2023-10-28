İngiltere Premier Lig'de 10. hafta maçında Arsenal ile son sıradaki Sheffield United karşı karşıya geldi. Kazanan 4-0'lık skorla Arsenal oldu.



Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 28, 50 ve 58. dakikada Eddie Nketiah, 88. dakikada penaltıdan Fabio Vieira, 90. dakikada Takehiro Tomiyasu kaydetti.



24 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Eddie Nketiah, bu sezon 10. lig maçında gol sayısını 5'e çıkardı.



Bu galibiyetin ardından Arsenal puanını 24'e yükseltti. Sheffield United 1 puanda kaldı.



İngiltere Premier Lig'de Arsenal bir sonraki hafta Newcastle United'a konuk olacak. Sheffield United, Wolverhampton'ı ağırlayacak.



