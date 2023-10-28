29 Ekim

Arsenal 5 attı! Eddie Nketiah coştu!

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, Eddie Nketiah'ın damga vurduğu Sheffield Uited maçını 5-0'lık skorla kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Arsenal 5 attı! Eddie Nketiah coştu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ekim 2023 19:05
Son güncelleme 28 Ekim 2023 19:09
İngiltere Premier Lig'de 10. hafta maçında Arsenal ile son sıradaki Sheffield United karşı karşıya geldi. Kazanan 4-0'lık skorla Arsenal oldu.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 28, 50 ve 58. dakikada Eddie Nketiah, 88. dakikada penaltıdan Fabio Vieira, 90. dakikada Takehiro Tomiyasu kaydetti.

24 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Eddie Nketiah, bu sezon 10. lig maçında gol sayısını 5'e çıkardı.

Bu galibiyetin ardından Arsenal puanını 24'e yükseltti. Sheffield United 1 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de Arsenal bir sonraki hafta Newcastle United'a konuk olacak. Sheffield United, Wolverhampton'ı ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery