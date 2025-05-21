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Armada Praxis Yalıkavak, Süper Lig şampiyonu oldu

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi dördüncü maçında Adasokağı'nı 28-18 yenen Armada Praxis Yalıkavak, seriyi 3-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

calendar 21 Mayıs 2025 01:51
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Armada Praxis Yalıkavak, Süper Lig şampiyonu oldu
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Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi dördüncü maçında Adasokağı'nı 28-18 yenen Armada Praxis Yalıkavak, seriyi 3-1 kazanarak şampiyon oldu.

Bodrum Belediyesi Gümbet Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı, ev sahibi takımın 14-8'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda da üstün mücadelesini sürdüren Armada Praxis Yalıkavak, maçtan 28-18 galip ayrıldı.

Rakibi karşısında seriyi 3-1 kazanan Armada Praxis Yalıkavak, 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamladı.

Maçın ardından büyük sevinç yaşayan Armada Praxis Yalıkavak'ın teknik heyet ve oyuncuları, şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle Armada Praxis Yalıkavak'a kupası verildi.


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