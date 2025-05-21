Armada Praxis Yalıkavak, Süper Lig şampiyonu oldu

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi dördüncü maçında Adasokağı'nı 28-18 yenen Armada Praxis Yalıkavak, seriyi 3-1 kazanarak şampiyon oldu.
Bodrum Belediyesi Gümbet Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı, ev sahibi takımın 14-8'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda da üstün mücadelesini sürdüren Armada Praxis Yalıkavak, maçtan 28-18 galip ayrıldı.
Rakibi karşısında seriyi 3-1 kazanan Armada Praxis Yalıkavak, 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamladı.
Maçın ardından büyük sevinç yaşayan Armada Praxis Yalıkavak'ın teknik heyet ve oyuncuları, şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle Armada Praxis Yalıkavak'a kupası verildi.
Bodrum Belediyesi Gümbet Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı, ev sahibi takımın 14-8'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda da üstün mücadelesini sürdüren Armada Praxis Yalıkavak, maçtan 28-18 galip ayrıldı.
Rakibi karşısında seriyi 3-1 kazanan Armada Praxis Yalıkavak, 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamladı.
Maçın ardından büyük sevinç yaşayan Armada Praxis Yalıkavak'ın teknik heyet ve oyuncuları, şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle Armada Praxis Yalıkavak'a kupası verildi.
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