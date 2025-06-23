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22 Haziran
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Arda Güler attı, Real Madrid kazandı!

Arda Güler'in gol attığı maçta Real Madrid, Pachuca'yı 3-1 mağlup etti ve Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk galibiyetini aldı.

calendar 22 Haziran 2025 23:55 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2025 09:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Arda Güler attı, Real Madrid kazandı!
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu 2. maçında Real Madrid ile Pachuca karşı karşıya geldi. Bank of America Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid 3-1'lik skorla kazandı.

Real Madrid, 7. dakikada Raul Asencio'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

1 kişi eksik oynamasına karşın İspanyol devi, 35. dakikada Jude Bellingham'ın golüyle öne geçti.


Arda Güler, 43. dakikada organize atakta son noktayı koydu ve farkı 2'ye çıkardı.

Federico Valverde, 70'de Real Madrid'in 3. golünü kaydetti.

Meksika ekibi Pachuca, 80. dakikada Elias Montiel ile tek golünü buldu.

REAL MADRID, İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Real Madrid, bu sonuçla ilk galibiyetini aldı ve 4 puana yükseldi. Pachuca ise 2 maçından da yenilgiyle ayrıldı ve puanla tanışamadı.

Son hafta maçlarında Real Madrid, Salzburg ile; Pachuca ile Al Hilal ile karşılaşacak.


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