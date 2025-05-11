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Antalyaspor, Süper Lig'de Kayserispor'a konuk olacak

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında pazartesi günü deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşılaşacak.

calendar 11 Mayıs 2025 10:17
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Antalyaspor, Süper Lig'de Kayserispor'a konuk olacak
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Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında pazartesi günü deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.  RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 32 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşayan Onvo Antalyaspor'un 43 puanı bulunuyor.

Akdeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Erdoğan Yeşilyurt ve Emre Uzun, maçın kadrosunda yer alamayacak. Ramzi Safuri'nin durumu ise yarın netlik kazanacak.

Onvo Antalyaspor, sezonun ilk yarısındaki maçta Bellona Kayserispor'u 2-0 yenmişti.

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