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Antalyaspor'da kaleye yeni isim: Diogo Sousa

Antalyaspor, Bodrum FK ile küme düşen kaleci Diogo Sousa'yı kadrosuna katmak için anlaşmaya vardı.

calendar 24 Haziran 2025 12:03
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Antalyaspor'da kaleye yeni isim: Diogo Sousa
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Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşayan Bodrum Futbol Kulübü'nün Portekizli kalecisi Diogo Sousa'ya talip çıktı.

Deneyimli eldivenin Antalyaspor'la anlaşma sağladığı ve kariyerine Süper Lig'de devam edeceği bildirildi.

Geçtiğimiz sezon istikrarlı bir performans ortaya koyan 24 yaşındaki kalecinin transferinin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Daha önce 2021-2022 sezonunda Antalyaspor forması giyen Sousa, son 3 sezonunu Bodrum FK'da geçirdi.

Geçen sezon Süper Lig'de 32 maça çıkan Sousa'nın gitmesi durumunda Bodrum FK'nın Erzurumspor FK forması giyen Göktuğ Bakırbaş'ı transfer edeceği ileri sürüldü.


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