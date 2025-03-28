Süper Lig'in 29. haftasında Antalyaspor, sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Corendon Airlines Park'taki mücadeleyi ev sahibi Antalyaspor 2-1'lik skorla kazandı.



Alanyaspor, 22. dakikada Sergio Cordova ile öne geçti. Antalyaspor, bu gole 43. dakikada Braian Samudio ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.



Antalyaspor, Adolfo Gaich'in 81. dakikada attığı golle maçı 2-1 kazandı.



Emre Belözoğlu'nun ekibi Antalyaspor, ligde bir hafta aradan sonra kazandı.



Alanyaspor, yeni teknik direktörü Joao Pereira yönetiminde çıktığı ilk maçta bir puan alamadı. Alanyaspor ayrıca ligde üst üste dördüncü yenilgisini aldı.



Bu sonucun ardından Antalyaspor, 36 puana yükseldi. Alanyaspor, 31 puanda kaldı.



Antalyaspor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Samsunspor'u ağırlayacak. Alanyaspor, gelecek hafta evinde evinde Bodrum FK ile puan mücadelesi verecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



8. dakikada Safuri'nin sol kanattan ortasına hareketlenen Van de Streek'in kale önünde bekletmeden vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran topu güçlükle kornere çeldi.



9. dakikada Kaluzinski'nin kullandığı kornerde ortaya hareketlenen Safuri'nin yarım vole şutunda, top kale direğinin yanından auta gitti.



22. dakikada konuk ekip öne geçti. Vilhena'nın yerden pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Cordova'nın yerden sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0



25. dakikada Safuri'nin sol kanattan ortasına hareketlenen Samudio'nun kale önünden kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.



43. dakikada Antalyaspor eşitliği yakaladı. Sağ kanattan serbest vuruşu kullanan Safuri'nin ortasına hareketlenen Samudio'nun kafa vuruşunda, top kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-1



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





75. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Makouta'nın yerden sert ortasında kale önünde yaşanan karambolde topu savunma oyuncusu Veysel Sarı uzaklaştırdı.



80. dakikada ceza sahası dışında topla uluşan Güray Vural'ın yerden sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.



81. dakikada Antalyaspor öne geçti. Alanyasporlu savunma oyuncusunun geri pasında direğe çarpan top oyun alanına dönerek Larsson'un önünde kaldı. Larsson'un pasıyla topla buluşan Gaich, savunma oyuncusunu çalımladıktan sonra topu yerden vuruşla ağlara gönderdi: 2-1



Karşılaşma, Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.



Stat: Corendon Airlines Park Antalya



Hakemler: Burak Pakkan, Serkan Çimen, Mustafa Savranlar



Onvo Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı (Dk. 75 Mert Yılmaz), Veysel Sarı, Amar, Güray Vural (Dk. 85 Abdurrahim Dursun), Soner Dikmen, Kaluzinski, Safuri (Dk. 75 Gaich), Van de Streek, Larsson (Dk. 90 Emrecan Uzunhan), Samudio (Dk. 85 Djenepo)



Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Lima, Aliti (Dk. 79 Balkovec), Enes Keskin, Richard (Dk. 87 Jo Hwang), Yusuf Özdemir, Efecan Karaca (Dk. 46 Janvier), Vilhena, Makouta, Cordova (Dk. 79 Sporar)



Goller: Dk. 22 Cordova (Corendon Alanyaspor), Dk. 43 Samudio, Dk. 81 Gaich (Onvo Antalyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 42 Yusuf Özdemir, Dk. 45 Efecan Karaca (Corendon Alanyaspor), Dk. 86 Djenepo, Dk. 89 Gaich, Dk 90+2 Abdurrahim Dursun (Onvo Antalyaspor)



