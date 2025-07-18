18 Temmuz
Dinamo Moscow-Baltika
20:30
18 Temmuz
Viborg-Kopenhag
20:00
18 Temmuz
Sarpsborg 08-Rosenborg
19:00
18 Temmuz
Jagiellonia Bialystok-Termalica Nieciecza
19:00
19 Temmuz
Boca Juniors-Union
01:30
19 Temmuz
Atletico Tucuman-Central Cordoba de Santiago
03:30

Ankaragücü, Mahmut Tekdemir'in sözleşmesini yeniledi

Ankaragücü, tecrübeli futbolcu Mahmut Tekdemir ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. 37 yaşındaki oyuncu, saha içi liderliği ve profesyonelliğiyle takımın önemli isimlerinden biri olacak.

calendar 18 Temmuz 2025 15:06
Haber: AA, Fotoğraf: ankaragucu.org.tr
Ankaragücü, Mahmut Tekdemir'in sözleşmesini yeniledi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

2. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Mahmut Tekdemir ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Türk futbolunun tecrübeli ve istikrarlı isimlerinden Mahmut Tekdemir ile 1 yıllık anlaşma sağlanmış, resmi imzalar atılmıştır. Saha içi liderliği ve örnek profesyonelliğiyle tanınan Mahmut Tekdemir'in, tecrübesiyle takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz." denildi.

37 yaşındaki Mahmut Tekdemir, geçen sezon Başakşehir'den MKE Ankaragücü'ne transfer olmuştu.

Savunma ve orta sahada görev yapan Tekdemir, MKE Ankaragücü forması ile 2024-25 sezonunda Trendyol 1. Lig'de 26 maça çıktı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.