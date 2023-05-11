Angel Di Maria'dan Türkiye kararı!

Juventus ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Angel Di Maria için yeni bir iddia geldi.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Arjantinli oyuncu, Juventus ile yeni sözleşme konusunda ciddi bir ilerleme kaydetti.



Haberde görüşmelerin olumlu ilerlediği ve kısa süre içinde netlik kazanacağı ifade edildi.



"JUVENTUS'TA MUTLUYUM"



Di Maria'nın da Juventus'ta kalmak istediği ifade edildi. Arjantinli yıldız daha önce yaptığı açıklamada, "Juventus'ta mutluyum. Henüz net bir şey yok. Şu anda UEFA Kupası'na odaklandım. Sezon sonu ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.



TÜRKİYE İHTİMALİ ZOR



Ayrıca, oyuncunun Türkiye transfer olma ihtimalinin de oldukça zor olduğu ifade edildi. Oyuncu ile Galatasaray'ın ilgilendiği biliniyordu.



Juventus ile toplamda 34 maça çıkan 35 yaşındaki oyuncu, 8 gol ve 7 asist yapma başarısı gösterdi.





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