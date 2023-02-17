Andrea Pirlo'nun oğlu Torino'da saldırıya uğradı

Fatih Karagümrik Teknik Direktörü Andrea Pirlo'nun oğlu Nicolo Pirlo, İtalya'nın Torino kentinde kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Andrea Pirlo'nun oğlu Torino'da saldırıya uğradı
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17 Şubat 2023 16:38
Fatih Karagümrik Teknik Direktörü Andrea Pirlo, şok bir haberle saldırdı.

FootMercato'da yer alan habere göre; genç teknik adamın oğlu Nicolo Pirlo, Torino'da kimliği belirsiz 4 kişinin saldırısına uğradı.

Genç isim, Instagram'dan yaptığı paylaşımında, bir grup kişinin arabasına saldırdığını, neyse ki kendilerine zarar veremediklerini belirtti.

Nicolo Pirlo açıklamasında, "Bir arkadaşımla arabadaydım ve bir grup kişinin saldırısına uğradım. Arabaya binmek istediler, bunu başaramayınca tekmelemeye başladılar. Neyse ki bizi arabadan çıkaramadılar." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadan paylaştıkları görüntüde 4 yüzü kapalı kişinin Pirlo'nun oğlunun bulunduğu araca saldırdığı gözlemleniyor.


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