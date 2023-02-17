Andrea Pirlo'nun oğlu Torino'da saldırıya uğradı

Fatih Karagümrik Teknik Direktörü Andrea Pirlo, şok bir haberle saldırdı.FootMercato'da yer alan habere göre; genç teknik adamın oğlu Nicolo Pirlo, Torino'da kimliği belirsiz 4 kişinin saldırısına uğradı.Genç isim, Instagram'dan yaptığı paylaşımında, bir grup kişinin arabasına saldırdığını, neyse ki kendilerine zarar veremediklerini belirtti.Nicolo Pirlo açıklamasında,ifadelerini kullandı.Sosyal medyadan paylaştıkları görüntüde 4 yüzü kapalı kişinin Pirlo'nun oğlunun bulunduğu araca saldırdığı gözlemleniyor.