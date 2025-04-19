Amed, Çorum karşısında tek golle kazandı

1. Lig'de Amed, sahasında Çorum FK'yı 1-0'lık skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Amed, Çorum karşısında tek golle kazandı
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19 Nisan 2025 21:05
1. Lig'in 35. haftasında Amed, sahasında Çorum FK ile karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan maçı Amed, 1-0'lık skorla kazandı.

Amed'e galibiyeti getiren golü 42. dakikada Daniel Mosquera attı.

Amed'de golü atan Mosquera, 16. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Amed, 54 puana yükseldi. Çorum FK, 51 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Amed, Ümraniyespor deplasmanına gidecek. Çorum FK, Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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