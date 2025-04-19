1. Lig'in 35. haftasında Amed, sahasında Çorum FK ile karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan maçı Amed, 1-0'lık skorla kazandı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Amed'e galibiyeti getiren golü 42. dakikada Daniel Mosquera attı.
Amed'de golü atan Mosquera, 16. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonucun ardından Amed, 54 puana yükseldi. Çorum FK, 51 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Amed, Ümraniyespor deplasmanına gidecek. Çorum FK, Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Amed'e galibiyeti getiren golü 42. dakikada Daniel Mosquera attı.
Amed'de golü atan Mosquera, 16. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonucun ardından Amed, 54 puana yükseldi. Çorum FK, 51 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Amed, Ümraniyespor deplasmanına gidecek. Çorum FK, Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.