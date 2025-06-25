Altyapıya verilen önem şampiyon güreşçileri mutlu etti

Sporculuk kariyerinde dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonlukları bulunan Taha Akgül'ün Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığına seçilmesiyle başlattığı altyapı hamlesi meyvelerini vermeye başladı.Özellikle altyapıdaki sporculara malzeme desteği sağlayan ve yeni projeleriyle adından söz ettiren Taha Akgül, birçok minik sporcuya rol model oluyor.Sivas'ta 17-22 Haziran'da düzenlenen Minikler Türkiye Şampiyonası'na katılan binlerce sporcu, örnek aldıkları Akgül gibi başarılara imza atmanın hayalini kuruyor.Şampiyonada 13 yaş kategorisinde 52 kilogramda birincilik kürsüsüne çıkan Samsun İlkadım Belediyespor sporcusu Muhammet Eymen Geçkin, AA muhabirine, Taha Akgül'ün federasyon başkanlığına seçilmesiyle altyapıya verilen önemin arttığını söyledi.Güreşte lisans çıkartma yaşının 8'e indirildiğini anımsatan Geçkin, minik sporcuların da güreşe adapte olmasının sağlandığını belirtti.Akgül'ün, kendilerinde emeğinin büyük olduğunu vurgulayan Geçkin,dedi.Geçkin, spor yapmanın önemine değinerek,diye konuştu.11 yaş kategorisinde 62 kiloda altın madalya kazanan İzmir Kutlusan Spor Kulübü güreşçisi Ensar Sapmaz ise çok zor rakiplerini yenerek şampiyon olduğunu ifade etti.Altyapısının olması sayesinde başarıyı elde ettiğini dile getiren Sapmaz,ifadesini kullandı.Taha Akgül'ün başarılarını örnek aldığını ve onun gibi olimpiyatlarda yarışmayı hedeflediğini dile getiren Sapmaz,dedi.Erzurum Sporcu Eğitim Merkezi adına güreşen ve 13 yaş kategorisinde 44 kiloda birincilik kürsüsüne çıkan Veysel Yüzüak da iyi rakiplerle mücadele ederek madalya kazandığını söyledi.Güreş Federasyonu Başkanlığına Taha Akgül'ün seçilmesinin çok önemli olduğuna dikkati çeken Yüzüak,şeklinde konuştu.İstanbul Pendik Belediyespor güreşçisi 14 yaş kategorisinde 88 kiloda Türkiye şampiyonu olan İsmail Hakkı Altınoğlu da gelecek dönemde de şampiyonluklar yaşamayı hedeflediğini söyledi.Altınoğlu, altyapıya verdiği önemden dolayı Taha Akgül'e teşekkür ederek, onun gibi şampiyonluklar yaşamayı arzuladığını dile getirdi.Şampiyonada 11,12 ve 13 yaş kategorisinde takım halinde birinci olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü altyapı güreş antrenörü Kerem Gücük ise güreşe ve güreşçiye her zaman destek olan Kocaeli Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.Federasyon Başkanı Taha Akgül'ün altyapıya büyük önem verdiğine dikkati çeken Gücük, şunları kaydetti: