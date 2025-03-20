Altınordu'ya çifte şok

2'nci Lig Beyaz Grup'ta cumartesi günü İzmir derbisinde Altay'a konuk olacak Altınordu'da iki futbolcusundan kötü haber geldi.



Kırmızı-lacivertlilerde ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden Sami Satılmış, Ümit Milli Takım kampında sakatlık kabusu yaşadı. Ay-yıldızlı ekibin Kosova ve Belarus ile oynayacağı özel maçlar için kadroya davet edilen Sami'nin dizinde menisküs yırtığı tespit edildi. Milli takım kampından çıkarılan ve sezonu kapatan 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun ameliyat olacağı öğrenildi.



İzmir temsilcisinde yeni transferlerden sol bek Görkem Akdere'nin de sakatlandığı bildirildi. Ara transfer döneminde Ankara Keçiörengücü'nden transfer edilen 22 yaşındaki savunma oyuncusunun ayak bilek bağlarının koptuğu ifade edildi. Kırmızı-lacivertli takımda forma şansı bulamayan Görkem'in 5 hafta takımdan ayrı kalacağı dile getirildi. Öte yandan 12 Şubat'taki Erzincan deplasmanında ikinci kez sağ diz çapraz bağları kopan 19 yaşındaki milli orta saha oyuncusu Furkan Yöntem ameliyat edildi.



PARLATAN: DERBİYİ KAZANMAK İSTİYORUZ



Altınordu Teknik Direktör Ersan Parlatan, cumartesi günü oynayacakları Altay derbisini kazanmak istediklerini söyleyerek, "Hem her iki takım hem de her iki camianın taraftarları için önemli bir karşılaşma olacak. Sonuçta bir İzmir derbisi oynayacağız. Burada tabii ki biz galip olarak oradan dönmek istiyoruz. Ama biz yüzde 100'ümüzü sahaya vererek, en iyisini yaparak ancak bunu elde edebiliriz. Bunları oyuncularıma söyledim. Altay'ın durumu tabii ki bizi hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. Kendimize bakmamız gerekiyor. Ama bu maçı kazanmak istiyorsak kendi performansımızın yüzde 100'üne ulaşmamız gerektiğini oyuncularıma aktardım" dedi.



