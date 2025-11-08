Altay evinde Balıkesirspor'la rakip

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son olarak geçen hafta deplasmanda Kütahyaspor'a 2-0 mağlup olan Altay 9 Kasım Pazar günü evinde Balıkesirspor'la karşı karşıya gelecek.



Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak randevuda Yasin Kalcıoğlu düdük çalacak. Müsabakanın biletleri maraton ve misafir tribünü 125, numaralı 240, VIP 750 ve 1250 TL'den satışa sunuldu.



Siyah-beyazlı ekipte sarı kart cezası sona eren Onur Efe forma giyebilecek. Hafif sakatlığı bulunan ön libero Ceyhun'un durum maç saatinde netleşecek. Ligde 9 maç sonunda 6 puan toplayan Altay 12'nci sırada, 15 puanı bulunan Balıkesirspor ise 6'ncı basamakta yer alıyor. Sezon başında Balıkesirspor'a transfer olan stoper Kuban, eski takımına rakip olacak.



