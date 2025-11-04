04 Kasım
SSC Napoli-E. Frankfurt
20:45
04 Kasım
Oxford United-Stoke City
22:45
04 Kasım
Birmingham City-Millwall
22:45
04 Kasım
Bristol City-Blackburn Rovers
22:45
04 Kasım
Charlton Athletic-West Bromwich
22:45
04 Kasım
Derby County-Hull City
22:45
04 Kasım
Ipswich Town-Watford
22:45
04 Kasım
Leicester City-Middlesbrough
22:45
04 Kasım
Olympiakos-PSV Eindhoven
23:00
04 Kasım
Slavia Prag-Arsenal
20:45
04 Kasım
Bodo/Glimt-AS Monaco
23:00
04 Kasım
Tottenham-Kopenhag
23:00
04 Kasım
Atletico Madrid-Union St.Gilloise
23:00
04 Kasım
Liverpool-Real Madrid
23:00
04 Kasım
PSG-Bayern Munih
23:00
04 Kasım
Juventus-Sporting CP
23:00
04 Kasım
Coventry City-Sheffield United
23:00

Altay, eski başkan Ekmekçioğlu'nun peşinde

Altay Başkanı Sinan Kanlı, kulübü borç batağına sürüklediği gerekçesiyle eski başkan Özgür Ekmekçioğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

calendar 04 Kasım 2025 16:05
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay, eski başkan Ekmekçioğlu'nun peşinde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Altay'da Başkan Sinan Kanlı, kulübü borç batağına sürüklediği gerekçesiyle eski başkan Özgür Ekmekçioğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kanlı, Kulüp Avukatı ve Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Külahcıoğlu Altıntoz ile birlikte İzmir Adliyesi önünde açıklamalarda bulundu.

Özgür Ekmekçioğlu yönetiminin kongrede ibra edilmediğini hatırlatan Sinan Kanlı, "Kulübümüzün bugün bulunduğu mali durumlarla ilgili çözüm üretmek adına daha önce defalarca görüşmeye çalıştığımız, çağrıda bulunduğumuz, arayıp ulaşamadığımız Sayın Özgür Ekmekçioğlu'na verdiğimiz süre doldu. Özgür Ekmekçioğlu hakkında adli makamlara başvurarak hukuka gitmekten başka çaremiz kalmamıştır" dedi.


"Altay'ın geleceğini kimse sorumsuzca ipotek altına alıp yok edemez, etmemeli" diyen Başkan Kanlı şöyle devam etti:

"1 milyar Türk Lirası'na dayanan borç karşılığında, bu borcu üretenler yıllardır koydukları temliklerle kulübümüze en ufak bir yaşam alanı bırakmamışlardır. Bu büyük borca sebep olanların kulüpten alacaklı olması imkansızdır, mantığa ve matematiğe aykırıdır. Bu sürecin sonunda inanıyorum ki kulüpten aldıklarını iade edecek ve yarattığı enkazın faturasını mutlaka ödeyecektir. Özgür Ekmekçioğlu, tövbe kapısı her zaman herkese açık. Bir an önce yanlıştan dönebilirsin. Yoksa Türkiye Cumhuriyeti adli makamları er ya da geç adeleti sağlayacaktır."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.