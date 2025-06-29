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Altay'da Yunus Efe için Alanya iddiası

Altay'da geçen sezon amatör statüde forma giyen stoper Yunus Efe Sarıkaya'nın Alanyaspor ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

calendar 29 Haziran 2025 14:56
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay'da Yunus Efe için Alanya iddiası
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3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da geçen sezon amatör statüde forma giyen stoper Yunus Efe Sarıkaya'nın yeni sezon öncesi Süper Lig temsilcisi Alanyaspor'la anlaştığı iddia edildi. Siyah-beyazlı kulübün profesyonel yapamaması nedeniyle serbest kalan 19 yaşındaki savunmacı, yönetimle yaptığı görüşmede kendisine 1'inci Lig'den kulüplerin talip olduğunu ifade ederek anlaşmaya yanaşmadı.

Futbola Altay'da başlayıp İlkadımspor ve Bornovagücü kulüplerinde de oynayan Yunus Efe'nin yetiştirme bedeli ödenmemesi nedeniyle geçen sezon profesyonel yapılamadığı öğrenildi. Genç defans oyuncusundan bonservis ücreti kazanamayacak İzmir temsilcisi sadece yetiştirme bedelinden pay alacak. Ocak ayında U19 Milli Takımı'nın hazırlık kampına katılan Yunus Efe, 2'nci Lig'de 32 karşılaşmada görev alıp, 1 de gol attı.


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