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Altay'da genel kurul 16 Ağustos'ta

Altay'da başlatılan imza kampanyası sonrası olağanüstü genel kurul kararı alan yönetim, kongre tarihi 16 Ağustos Cumartesi saat 11.00 olarak belirledi.

calendar 02 Ağustos 2025 15:32
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay'da genel kurul 16 Ağustos'ta
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TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da başlatılan imza kampanyası sonrası olağanüstü genel kurul kararı alan yönetim, kongre tarihini 16 Ağustos Cumartesi günü olarak belirledi.

İzmir Atatürk Stadı'ndaki Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği Toplantı Salonu'nda yapılacak genel kurulun saat 11.00'de başlayacağı açıklandı. Çoğunluk sağlanamazsa seçim 23 Ağustos'ta çoğunluk aranmaksızın yapılacak. Başkan Yüksel Gürüz ve yönetiminin görevi bırakacağı kongrede kimin başkanlık koltuğuna oturacağı merak konusu oldu.

Yüksel Gürüz'ün başkanlık görevine geldiği 28 Mayıs'taki genel kurul öncesi başkan adaylığını açıklayıp son anda kararından vazgeçen Sinan Kanlı, adli bir olaya karışması nedeniyle kulübe üye olamadığını dile getirmişti. Başlattığı imza kampanyasıyla yönetimin kongre kararı almasına öncü olan Sinan Kanlı'nın destekleyeceği bir adayın göreve gelmesi bekleniyor. Altay'ın mevcut başkanı Yüksel Gürüz, zaman kaybetmemek adına 16 Ağustos'taki ilk toplantıda çoğunluğun sağlanarak kulübün yeni yönetiminin belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

"ÖDEMELER İÇİN VAHDET BEYLE ANLAŞSINLAR"


Altay'da başkanlık dönemi 2 ay süren Yüksel Gürüz, "Altay'ı herkes gözden çıkarmış. Altay'ın kurtulmasını kimse istemiyor. Altay'ın borç yükünden kurtulması güzel günlerin müjdecisi olacaktı. Cocalic dosyasından yakın tarihte eksi 6 puan cezası gelmesi bekleniyor. Naderi ve Erhan'ın dosyalarını görüşüyorduk. Afyon kampı başlayacaktı. Şirketleşmeyi durdurdum. Kim devralmak istiyorsa Vahdet Bey hazır. Kendisinin yaptığı bir takım yatırımlar var, gelen kişiler kendisiyle görüşerek belli bir ödeme takvimi içerisinde kendisiyle mutabakat sağlasınlar" dedi.

Bu arada Sinan Kanlı, tesislere giderek kongre kararı alan Başkan Gürüz'e çiçek verdi. Öte yandan yönetimin hafta içinde tesislere getirilen sporcu malzemelerinin yer aldığı kolileri tesislerden götürdüğü iddia edildi.

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