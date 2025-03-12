Altay'da Deniz Kadah'tan kötü haber

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde 1461 Trabzon FK'ya 2-0 yenilen düşme hattındaki Altay'a tecrübeli golcüsü Deniz Kadah'tan kötü haber geldi.



Adalesinden sakatlık yaşayan 39 yaşındaki santrforun bu haftaki Adana 01 FK deplasmanında forma giyemeyeceği belirtildi. Siyah-beyazlı ekipte 1461 Trabzon maçının 17'nci dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan stoper Hikmet'in yetiştirilmesi için sağlık ekibi yoğun tedavi uyguluyor.



Altay'da stoper Kuban'ın cezası sona ererken, cezalı duruma düşen sol bek Özgür kadroda yer almayacak. Sakatlıktan çıkan sol kanat Mehmet Gündüz'ün de tam olarak hazır olmadığı ifade edildi.