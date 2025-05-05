Alperen Şengün'ün ilk playoff performansı: Etkileyici rakamlar, etkileyici başlangıç

Houston Rockets'ın genç yıldızı Alperen Şengün, 2025 NBA playofflarında ilk kez sahne aldı ve takımının en önemli oyuncularından biri olduğunu yine kanıtladı.



Playoff İstatistikleri



Şengün, serinin 7 maçında ortalama 36 dakika süre alarak şu istatistikleri elde etti:



20.9 sayı



11.9 ribaunt



5.3 asist



1.9 top çalma



0.4 blok



%45.0 saha içi isabet oranı



%37.5 üçlük isabet oranı



%62.5 serbest atış isabet oranı



Toplamda +33 +/- değeri



Bu performansıyla Şengün, Rockets'ın sayı, ribaunt, asist ve top çalma kategorilerinde liderliği üstlendi.



Takım Liderliği



Şengün, playofflar boyunca takımının en çok sayı atan, en çok ribaunt alan ve en çok asist yapan oyuncusu oldu. Ayrıca, top çalma istatistiğinde de takım liderliğini paylaştı.



Öne Çıkan Maçlar



Serinin 4. maçında Şengün, 31 sayı ve 10 ribaunt ile oynayarak takımının en skorer ismi oldu. Bu maçta, özellikle Draymond Green'e karşı gösterdiği performans dikkat çekiciydi.



Serinin 6. maçında ise 21 sayı ve 14 ribaunt ile double-double yaparak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.



Gelişim ve Gelecek Vizyonu



Şengün, playoff deneyiminin kendisi için öğretici olduğunu belirtti ve özellikle savunma konusunda gelişim gösterdiğini ifade etti. Hücumda daha verimli olabilmek için yaz döneminde çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.



Alperen Şengün'ün ilk playoff performansı, hem istatistiksel hem de liderlik açısından etkileyici bir başlangıç oldu. Bu deneyim, onun NBA kariyerinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.



