Alperen Şengün'ün ilk playoff performansı: Etkileyici rakamlar, etkileyici başlangıç

Houston Rockets'ın genç yıldızı Alperen Şengün, 2025 NBA playofflarında ilk kez sahne aldı ve takımının en önemli oyuncularından biri olduğunu yine kanıtladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Alperen Şengün'ün ilk playoff performansı: Etkileyici rakamlar, etkileyici başlangıç
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Mayıs 2025 10:15
Son güncelleme 05 Mayıs 2025 10:30
Houston Rockets'ın genç yıldızı Alperen Şengün, 2025 NBA playofflarında ilk kez sahne aldı ve takımının en önemli oyuncularından biri olduğunu yine kanıtladı.

Playoff İstatistikleri

Şengün, serinin 7 maçında ortalama 36 dakika süre alarak şu istatistikleri elde etti:

20.9 sayı

11.9 ribaunt

5.3 asist

1.9 top çalma

0.4 blok

%45.0 saha içi isabet oranı

%37.5 üçlük isabet oranı

%62.5 serbest atış isabet oranı

Toplamda +33 +/- değeri

Bu performansıyla Şengün, Rockets'ın sayı, ribaunt, asist ve top çalma kategorilerinde liderliği üstlendi.

Takım Liderliği

Şengün, playofflar boyunca takımının en çok sayı atan, en çok ribaunt alan ve en çok asist yapan oyuncusu oldu. Ayrıca, top çalma istatistiğinde de takım liderliğini paylaştı.

Öne Çıkan Maçlar

Serinin 4. maçında Şengün, 31 sayı ve 10 ribaunt ile oynayarak takımının en skorer ismi oldu. Bu maçta, özellikle Draymond Green'e karşı gösterdiği performans dikkat çekiciydi.

Serinin 6. maçında ise 21 sayı ve 14 ribaunt ile double-double yaparak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Gelişim ve Gelecek Vizyonu

Şengün, playoff deneyiminin kendisi için öğretici olduğunu belirtti ve özellikle savunma konusunda gelişim gösterdiğini ifade etti. Hücumda daha verimli olabilmek için yaz döneminde çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

Alperen Şengün'ün ilk playoff performansı, hem istatistiksel hem de liderlik açısından etkileyici bir başlangıç oldu. Bu deneyim, onun NBA kariyerinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.