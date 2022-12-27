Alperen Şengün, Houston Rockets tarihine geçti

NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı'nın son sırasındaki Rockets, deplasmanda Chicago Bulls'u 133-118 yenerek 5 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.



Milli basketbolcu Alperen Şengün, 32 dakika 19 saniye süre aldığı maçta 25 sayı, 11 ribaunt, 6 asist, 2 blok ve 1 top çalma ile oynadı. Bu performansla Şengün, bu sezonki 10. double-double'ına imza attı. Şengün, bu sezon 6. kez bir maçta 20 ve üzeri sayı kaydetti.



Houston Rockets'ta Kevin Porter, 36 sayıyla kendi sezon rekorunu kırdı ve galibiyete önemli katkı verdi. Chicago Bulls'ta ise DeMar DeRozan'ın 31 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.



TARİHE GEÇTİ



Maçta adeta muazzam performansıyla galibiyetin mimarı olan Alperen Şengün, Houston Rockets tarihine de geçti. 32 dakika süre aldığı maçta 25 sayı, 11 ribaund ve 6 asist ile oynayan yıldız basketbolcu, Hakeem Olajuwon'dan bu yana Rockets formasıyla NBA'de saha içinde %80 isabet oranıyla oynayarak 25/10/5'e imza atan ilk oyuncu oldu.



9 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ



Milli basketbolcu Cedi Osman'ın görev yaptığı Cleveland Cavaliers, sahasında Brooklyn Nets'e 125-117 mağlup oldu.



Brooklyn Nets, Kyrie Irving ve Kevin Durant'ın 32'şer sayı attığı maçta galibiyet serisini dokuz maça çıkardı.



Cavaliers'ta Darius Garland'ın 46 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı.



Cedi Osman ise 29 dakika 51 saniye oynadığı mücadeleyi 11 sayı 2 asist, 1 top çalmayla tamamladı.



Sonuçlar:



Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets: 117-125



Detroit Pistons-Los Angeles Clippers: 131-142



Miami Heat-Minnesota Timberwolves: 113-110



Chicago Bulls-Houston Rockets: 118-133



New Orleans Pelicans-Indiana Pacers: 113-93



San Antonio Spurs-Utah Jazz: 126-122



Portland Trail Blazers-Charlotte Hornets: 124-113





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