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Alperen Şengün, Durant'in yaşıyla ilgili endişelere aldırmıyor

Houston Rockets'ın yükselen yıldızı Alperen Şengün, yeni takım arkadaşı Kevin Durant ile birlikte sahaya çıkacağı günleri heyecanla bekliyor.

calendar 04 Ağustos 2025 13:51
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Alperen Şengün, Durant'in yaşıyla ilgili endişelere aldırmıyor
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Houston Rockets'ın yükselen yıldızı Alperen Şengün, yeni takım arkadaşı Kevin Durant ile birlikte sahaya çıkacağı günleri heyecanla bekliyor.

Bazı eleştirmenlerin Durant'ın yaşıyla ilgili dile getirdiği olası sorunlara ise Şengün, net bir şekilde karşı çıkıyor.

Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda Durant ile birlikte pota altında oynamaya hazır olduğunu belirten genç pivot, tecrübeli süper yıldızın yaşının önemli bir faktör olmadığını vurguladı:


"Durant ile oynamak için çok heyecanlıyım. Herkes onunla oynamak için heyecanlı. Yaşı önemli değil. Sonuçta o Kevin Durant. Takıma çok şey katacağından şüphem yok."

Şengün, Durant'ın tecrübesinin genç oyunculardan oluşan Rockets kadrosuna önemli katkı sağlayacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Çok tecrübeli bir oyuncu. Bizim takımda da çok genç oyuncu var. Oyun alanını bizim için açacağını düşünüyorum. Hücumda ve savunmada inanılmaz etkili."

36 yaşındaki Kevin Durant, kariyerinin son dönemlerine yaklaşırken, Rockets'ın kendisine iki yıllık bir sözleşme uzatması sunması ve Durant'ın kariyerini Houston'da noktalanması ihtimali, bazı çevrelerce risk olarak görülüyor.

Ancak Durant, 2024-25 sezonunda da hala elit düzeyde bir hücum gücü olduğunu ispatladı. Sezonu 26.6 sayı, 6.0 ribaund ve 4.2 asist ortalamalarıyla tamamlayan yıldız oyuncu, %52.7 saha içi isabeti ve %43.0 üç sayı isabetiyle etkileyici bir performans sergiledi.

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