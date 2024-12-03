Alperen Şengün, Batı Konferansı'nda haftanın oyuncusu

NBA Batı Konferansı'nda haftanın oyuncusu Alperen Şengün seçildi.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Alperen Şengün, Batı Konferansı'nda haftanın oyuncusu
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03 Aralık 2024 00:01
Son güncelleme 03 Aralık 2024 00:16
Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı'nda "haftanın oyuncusu" seçildi.

NBA'den yapılan açıklamaya göre haftayı 3 galibiyetle tamamlayan Rockets'ın pota altı oyuncusu Alperen Şengün, Batı Konferansı'nda 6. haftanın en iyi basketbolcusu ödülünü kazandı.

Alperen, hafta boyunca maç başına 21,3 sayı, 12,7 ribaunt, 9 asist, 1,7 blok ve 1,7 top çalma ortalamalarıyla oynadı.

Geçen sezon 11. haftanın en iyi oyuncusu seçilen milli basketbolcu, Rockets tarihinde bu onura erişen en genç isim oldu.

Doğu Konferansı'nda haftanın oyuncusu ünvanını ise New York Knicks'ten Jalen Brunson aldı.

Brunson, haftayı 26,8 sayı, 9,8 asist ortalamalarıyla tamamladı.

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